Frp-Kallmyr: – Forferdelig den hetsen Berg utsettes for

– Det er forferdelig den hetsen hun blir utsatt for, sier tidligere miljøbyråd i Oslo og statssekretær for Sylvi Listhaug, Jøran Kallmyr (Frp).

Han mener denne typen sjikane og trusler rammer kvinner ekstra hardt.

– Opplevde du noe lignende i de fire årene du hadde denne posten?

– Ikke i det hele tatt, sier Kallmyr.

Nettavisen skrev tirsdag at Lan Marie Berg er blitt tvunget til å øke bruken av rådhusets biltjeneste kraftig på grunn av egen sikkerhet. Det skyldes at hun har mottatt trusler så alvorlige at Oslo kommune har politianmeldt dem.

– Jeg har sett det samme når jeg har jobbet for Sylvi Listhaug: Når unge kvinner står frem med egne meninger og står for politikken de er valgt inn for, blir de hetset og truet, sier Kallmyr.

Spesialrådgiver Øyvind Arum ved byrådslederens kontor sier til Aftenposten at byråder i Oslo også tidligere har mottatt trusler.

– Men dette er første gang Oslo kommune har valgt å gå til politianmeldelse av trusler mot en byråd, sier han.

– Følte meg aldri truet

Bergs forgjenger, Guri Melby (V), sier hun i sin tid som byråd hadde flere e-post-kampanjer og facebookgrupper mot seg, særlig i saker som gjaldt fjerning av parkeringsplasser, men at hun aldri følte seg truet.

– Jeg vet ikke hva truslene mot Lan inneholder, men jeg tror ikke jeg har opplevd noe i nærheten av dette, sier Melby.

Tidligere byrådsleder Stian Berger Røsland (H) sier byrådet i den perioden han ledet det hadde «noen litt stygge eksempler» som gjorde at de satte inn ekstra sikkerhetstiltak.

– Men det Berg opplever er av større omgang og mer vedvarende over tid, sier Røsland.

– Kvinnelige byråder trues mer

Røsland sier han ikke er i tvil om at det var de kvinnelige byrådene som var mest utsatt for hets og trusler.

– Politikken personifiseres mer på kvinnelige politikere enn for mannlige kolleger.

Voldsom personfokus

Nettavisen har fulgt Lan Marie Berg tett og laget en rekke kritiske artikler om miljøbyrådens samferdselstiltak i hovedstaden. Redaktør Gard Michalsen i Medier24 skrev i en kommentar onsdag, at han mener tonen i vinklingene og summen av Nettavisens saker om Berg er problematisk.

Han peker på at Nettavisen har skrevet mer om Berg enn om byrådslederen og ordføreren tilsammen, og at avisen i jakten på klikk og engasjement vinkler hardt på Berg, vel vitende om at det er med å fyre opp hetsen mot henne i sosiale medier.

Kallmyr sier det er naturlig at miljø- og samferdselsbyråden får mye oppmerksomhet, ettersom det er et politikkområde som engasjerer og som griper rett inn i folks hverdag.

Likevel mener han Nettavisens dekning grenser til «litt tendensiøs».

– Med den voldsomme vinklingen på Berg får de ikke frem at det er et flertall som står bak og at det er byrådet, ikke bare hun selv personlig, som beslutter dette, sier Kallmyr.

Nettavisen: Ble feil

Nettavisens nyhetsredaktør, Erik Stephansen, skriver i et blogginnlegg om kritikken at Nettavisen ikke støtter hetsen mot Lan Marie Berg.

– Særlig delingen på Facebook ble feil. Jeg er enig at koblingen mellom Bergs sikkerhetsbehov og luksuskjøring blir helt feil, sier Stephansen til Aftenposten.

Han mener avisen kan bli flinkere til å få frem at Berg har et demokratisk flertall bak seg i Oslo bystyre.

– Vi har ikke vært flinke nok til å presisere nettopp dette.

Om Nettavisens deling av saken på Facebook var med på å bygge opp under den hatske stemningen mot Berg, er Stephansen mer usikker.

– Det er vanskelig å vite. Vi innser at uheldig deling på Facebook kan være med på det.