Mann skadet i knivstikking i Oslo

Søndag morgen opplyser vaktleder Arne Kapersen ved Oslo politidistrikt til Aftenposten at situasjonen for mannen ikke er så alvorlig som man først fryktet.

Politiet fikk melding om knivstikkingen i Sandakerveien natt til søndag.

Meldingen gikk ut på at en mann var blitt knivstukket i overkroppen, og det var AMK som slo alarm overfor politiet.

Politiet opplyste først at mannen var alvorlig skadd og ble kjørt til sykehus. Ved 07-tiden søndag morgen opplyser Kaspersen at mannens skader er mindre enn det man trodde.

– Han vil bli skrevet ut av sykehuset i løpet av søndag, sier Kaspersen.

Politiet opplyser at kvinnen er siktet for kroppskrenkelse, og at det ser ut til at de to kjenner hverandre.

Knivstikkingen fant sted i en leilighet i Sandakerveien i Oslo. Krimvakten har vært på stedet og sikret spor.