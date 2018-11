Fire bilbranner slukket på Rommen i Groruddalen

Saken oppdateres.

Klokken 08.15 søndag meldte Oslo-politiet på Twitter at det brant i flere kjøretøyer på Rommen i Groruddalen. Ifølge Twitter-meldingen brant det trolig i tre personbiler og en liten lastebil.

Brannvesenet fikk slukket brannene raskt. Politiet hadde ingen informasjon om at det var personer på stedet, men det skal være hørt stemmer i forkant av hendelsen.

Politiet har gjennomført vitneavhør i området og sjekker nå videokameraer som kan ha fanget opp noe. De har også gjort søk med hunder, uten at noen er pågrepet.

Brannvesenet bekrefter at brannene er slukket. Vi jobber videre på stedet med bla vitneavhør — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) November 4, 2018

Trolig påtent

– Alt tyder på at dette er påtent. Det er ingen naturlige årsaker til at disse bilene skulle begynne å brenne, og vi har fått melding pom at det ble hørt stemmer i området i forkant, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth til Aftenposten.

Ifølge Dagbladet skal i tillegg ti biler være kraftig ramponert. Området der bilene har brent er en parkeringsplass ved en brakkerigg for bygningsarbeidere.

Innsatsleder Thomas Broberg i Oslopolitiet sier til Dagbladet at det er uklart hva som har foregått.

– Vi vet ikke. Men i og med at det er skadeverk også så er det nok et sammenheng her. Det er en bil som har trilla her i tillegg så vi vet ikke om noen kanskje har prøvd å starte noe, sier Broberg.

Klokken 09.46 melder politiet på Twitter at nødetatene er ferdige på stedet.