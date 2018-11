New York Times skryter Oslo opp i skyene

Oslo har lenge vært kjent for bra kulturinstitusjoner og en bærekraftig byutvikling, åpner reisereportasjen til The New York Times fra Oslo. Og fortsetter:

– Nå har den fremtidsrettede byen gjort spennende arkitektur til sitt nye trekkplaster.

Storavisen har besøkt Norges hovedstad under vignetten «36 hours», og sparer ikke på rosen når de anbefaler sine lesere hotte steder å tilbringe halvannet døgn.

Journalisten anbefaler leserne og dra nå, mens hele byen er «under ombygging».

– Det ser ikke sånn ut lenge, fastslår hun og beskriver et uteliv som blir stadig mer pulserende, samt en skyline i kontinuerlig endring.

Men allerede nå er det for sent å se denne utsikten.

Badstubølgen

Leserne blir først anbefalt en tur til sjøkanten med start på Sørenga. Der blir det nye badeanlegget fremhevet, sammen med utsikten til den flytende skulpturen utenfor Operaen, She lies.

Selve Operaen får ikke uventet lovord, mens også badstuflåten til Sørengas Badstu- og Helårsbadeanstalt, bygget av drivved, får tommelen opp.

Bjørge, Stein

Når det kommer til maten, må Oslo tåle å bli plassert noen hakk bak det nordiske gourmet-mekkaet København. Men avisen har likevel klart å finne opp til flere steder i vår rådyre hovedstad der det er mulig å spise bra uten å drenere bankkontoen.

Arakataka ved Rockefeller blir trukket frem som en «excellent option», og leserne blir anbefalt å finne et vindusbord i baren, følge betjeningens drikkeanbefalinger og dele mange småretter.

Det Oslo måtte mangle av spisetilbud, tar byen ifølge avisen, grundig igjen på drikke-fronten. En fyldig bar-rute for natten legges opp med startpunkt på Torgata Botaniske, via Oculus, Kulturhuset og Håndslag – alle beliggende rundt Torggata og Youngstorget.

Selvsagt fordyper journalisten seg trendriktig i ølutvalget, og 7 fjell blir trukket frem som et av Norges «topp bryggerier».

Monica Strømdahl

Monica Strømdahl

Kultur dagen derpå

Dagen derpå blir leserne anbefalt en tur til Henie Onstad Kunstsenter på Høvikodden, i påvente av nytt Munch-museum og Nasjonalmuseet. Tilbake i byen og lunsjtid, er det den «innovative» mathallen Vippa på Vippetangen som blir fremhevet, før Grünerløkka, «Oslos coolest neighbourhood» selvfølgelig, får et grundig besøk. Denne gangen med «trendsettende» skandinaviske butikker i fokus.

Dan P. Neegaard

Så bærer det videre til vinbarene Territoriet og Bar Lardo, før en siste åtteretters middag på den ferske islandsk-inspirerte Katla.

Ikke marka, men skulpturpark

Før avreise søndag er anbefalingen å drikke kaffe på Supreme Roastwork på Grünerløkka, dra tilbake til Youngstorget og søtsaker hos Talor & Jorgen, før behovet for friluftsliv skal dekkes med en tur til skulpturparken på Ekeberg. Der blir James Turrells installasjon i det gamle vannreservoaret trukket spesielt frem for sine «gripende lyseffekter».

Oslo ble i sommer nr. 26 på New York Times’ liste over 52 steder å besøke: Les rapporten de laget.

Ingar Storfjell / Anders R. Christensen

Og hvor blir leserne anbefalt å tilbringe det som måtte være av sovende timer? Etter å ha konstatert at det er få billige overnattingssteder, blir «eco-conscious» PS: hotell på Vulkan og Guldsmeden på Frogner pekt på.

For snevert?

I kommentarfeltet mener flere lesere at avisen har bommet fullstendig når de har besøkt Oslo uten å nevne Vigelandsparken. En annen savner omtale av Oslos Michelin-stjernerestauranter, mens én oppsummerer prisnivået slik:

«What you NEED in Norway is cheap but what you WANT is expensive".