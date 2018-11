– Utslippet stammer fra Alfaset, og det har startet i noen kummer. Det lukter kraftig diesel langt nedover elven, sier Jon Myroldhaug, brannsjef i Oslo brann- og redningsetat.

Han bekrefter at det dreier seg om en diesel- eller fyringsolje-lekkasje, men ved 22-tiden torsdag kveld var det ennå ikke klart hva som er kilden for det forurensende utslippet.

Brannvesenet fikk melding om diesellukt i ved 19-tiden torsdag.

Flere etater rykket torsdag kveld ut til Alnaelva. Politiet samarbeider med brannvesenet og vann- og avløpsetaten i Oslo for å finne kilden til den forurensende lekkasjen. Kriminalvakten er også koblet inn.

Operasjonsleder ved Oslo politidistrikt, Vidar Pedersen, understreker at de leter etter kilden til lekkasjen. Da Aftenposten snakket med ham ved 20.15-tiden torsdag, mente politiet at lekkasjen kunne være omfattende.

Mulig større oljelekkasje

På Twitter skriver brannvesenet rundt klokken 21.45 at den håndterer «en mulig større oljelekkasje» i Alnaelva.

– Men det kan ikke sammenlignes med det vi hadde i sommer i omfang, sier Myroldhaug.

Brannvesenet har lagt ut lenser tre steder i elven og ved utløpet.

– Det skulle dermed være en god sjanse for at det ikke kommer noe olje ut i fjorden. Per nå er det ikke noe olje ved utløpet, sier brannsjefen.

Han påpeker at de fortsatt arbeider med å skaffe seg oversikt over omfanget.

#Oslo. Alnaelva. Politiet, brannvesenet og Oslo vann og avløp søker etter kilden i forbindelse med en forurensende lekkasje. Trolig snakk om diesel. Uvisst omfang foreløpig. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) November 1, 2018

Død ørret

I mai lekket 35.000 liter olje ut i Alnaelva. Noen måneder senere, i august, ble flere hundre døde ørreter funnet i Oslos mest urbane ørretelv, Hovinbekken. Den gang mistenkte Bymiljøetaten at et lokalt utslipp trolig hadde tatt livet av fisken.

Saken oppdateres