Brannvesenet anslår at rundt 5.000 liter olje ble lekket ut i Alnaelva i Oslo torsdag kveld.

De tror lensene klarte å stoppe oljen i å komme ut i fjorden.

– En 15.000 liters tank er involvert og trolig er rundt 5000 liter olje på avveie. Vi er ikke hundre prosent sikre på det. Det kan være mindre, men sannsynligvis er det snakk om 5000 liter, sier vaktkommandør Stig Henning Duaas i Oslo brann- og redningsetat til NTB.

Duaas sier det ligger noe olje i utløpet til Alnaelva, men han tror brannvesenet var på plass med lenser før oljen nådde utløpet i Oslofjorden.

– Det var ikke observert lukt da vi startet innsatsen i området, men så har det intensivert noe med mer synlig olje og kraftig lukt etter at lensene ble etablert, sier vaktkommandøren.

Tømte oljetank

Natt til fredag tømte brannvesenet oljetanken på Bring sitt område på Alfaset, som trolig er årsaken til utslippet. Tilsammen tre sugebiler sugde opp rundt 10.000 liter olje fra tanken.

Brannvesenet har lagt ut flere lenser i elven for å begrense skadene. Disse skal kontrolleres fredag morgen, opplyser Duaas.

Politiet har startet etterforskning av lekkasjen, som ble meldt til brannvesenet klokken 19.09. Natt til fredag luktet det diesel langs elven.

Etterforskning

– Politi og brannvesen er på stedet og har gjort undersøkelser. Vi har dokumentert mange spor, men jeg kan ikke si hvorfor det har begynt å lekke, sier operasjonsleder Runne Hekkelstrand i Oslo politidistrikt til NTB.

Han sier det vil bli opprettet anmeldelse dersom de konkluderer med at noen står bak lekkasjen. Etterforskningen vil fortsette fredag og utover.

I sommer rant om lag 50.000 liter med fyringsolje ut i Alnaelva og videre ut i fjorden, noe som førte til at badeanlegget på Sørenga måtte stenges en periode etterpå.

– Utslippet stammer fra Bring sitt anlegg på Alfaset, og det har startet i noen kummer, sier Jon Myroldhaug, brannsjef i Oslo brann- og redningsetat. Han bekrefter at det snakk om en diesellekkasje.

– Det lukter kraftig diesel langt nedover elven, sier han

Flere etater koblet inn

Brannvesenet fikk melding om diesellukt ved 19-tiden torsdag.

Brannsjefen påpeker at omfanget av utslippet tross alt ikke kan sammenlignes med det som skjedde i sommer.

Brannvesenet la torsdag kveld ut lenser tre steder i elven og ved utløpet.

– Det skulle dermed være en god sjanse for at det ikke kommer noe olje ut i fjorden. Per nå er det ikke noe olje ved utløpet, sier brannsjefen.

Han påpeker at de fortsatt arbeider med å skaffe seg oversikt over omfanget.

Posten Bring sjekker årsak

- Vi ble gjort kjent med lekkasjen torsdag kveld, og våre foreløpige undersøkelser tyder på at det i utgangspunktet ikke var noe galt med selve anlegget. En teori er at det kan ha skjedd en feil i forbindelse med fylling av dieseltanken på torsdag, som igjen har forårsaket lekkasjen. Vi fortsetter våre undersøkelser fredag morgen, skriver John Eckhoff, pressesjef i Posten Norge, til Aftenposten klokken 03.30 natt til fredag.

Død ørret

I mai lekket 35.000 liter olje ut i Alnaelva. Noen måneder senere, i august, ble flere hundre døde ørreter funnet i Oslos mest urbane ørretelv, Hovinbekken. Den gang mistenkte Bymiljøetaten at et lokalt utslipp trolig hadde tatt livet av fisken.

Det arbeides nå med å tømme en aktuell oljetank inne på Bring sitt område på Alfaset. Denne er trolig årsak til utslippet. Det er vanskelig å anslå hvor mye som har rent ut i elva. Vi har lagt ut lenser flere steder for å begrense skadene. Det lukter sterkt av diesel langs elva. pic.twitter.com/4LzWEXtNoT — Oslo 110-sentral (@Oslo110sentral) November 1, 2018