To menn fra Sydvest Prosjekt, som har trygghetstjenesten i Asker og Bærum, reddet trolig livet til en eldre kvinne på Fornebu natt til torsdag.

Helsearbeiderne dro etter midnatt ut til Oksenøyveien, der en trygghetsalarm var blitt utløst.

– Det var ingen tegn til brann der. Det var ingen mennesker i oppgangen eller på balkongene. Men da vi åpnet døren, så vi at de kom røyk ut, forteller Jurijs Karpovics til Aftenposten.

Han og kollegaen Marko Miljkovic tok seg videre inn i leiligheten til kvinnen ved å sparke inn entredøren. Inne i boligen var røyken tett.

– Vi så ingenting annet enn røyk. Kollegaen min gikk inn i leiligheten mens jeg ringte brannvesenet, forteller Karpovics.

Trodde ikke han skulle finne noen i live

Latvieren har jobbet i ambulansetjenesten i hjemlandet, men har aldri før kommet først til en brann.

– Vi forsto at dette var alvorlig. Det var så mye røyk at Marko måtte bruke hendene for å føle seg frem inne i leiligheten, sier Karpovics.

– Jeg kunne ikke se mine egne fingre 20 cm fra ansiktet. Det eneste jeg så var flammer på gulvet. Vi forventet ikke at vi skulle finne noen levende inne i leiligheten, men jeg hørte at noen hostet – og forsøkte å gå etter lyden, forteller Marko Miljkovic.

Den serbiske helsefagarbeideren fant den eldre kvinnen på en stol i et hjørne av leiligheten.

– Jeg tok henne under skuldrene og bar henne ut, sier han.

– Er dere trent for å håndtere slike situasjoner?

– Det er vår jobb å rykke ut når noen trenger hjelp, men dette var en litt uvanlig situasjon. Jeg håper dette er første og siste gang, sier han.

Klokken 00.40, få minutter etter at Karpovics varslet nødetatene, kom både politi og brannvesen til stedet. Da hadde de to mennene reddet kvinnen ut av blokken på Fornebu.

– De var der først, tok seg inn og reddet kvinnen ut. Det var endel flammer i leiligheten og mye røyk på stedet, forteller operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt.

Alvorlig, men ikke livstruende skadet

Den eldre kvinnen er kjørt til Ullevål sykehus med alvorlige, men ikke livstruende, røyk- og brannskader.

Røykdykkere fra Asker og Bærum brannvesen fikk raskt kontroll på brannen og ved 01-tiden ble den meldt slukket. Vakthavende brannsjef, Mathias Drange forteller til Budstikka at brannen skal ha startet i en sofa.

– Den ble raskt slukket, men leiligheten er skadet av røyk, sier Drange.

Røykskadet helt

Også den eldre kvinnens redningsmenn måtte behandles for lettere røykskader. Men ikke verre enn at Jurijs Karpovics fortsatt var på jobb torsdag morgen.

– Det går fint med meg, men Marko har vært på legevakten, forteller han.

Litt etter klokken 09 torsdag møtte Aftenposten Miljkovic hjemme på Slependen. Han har trolig pustet inn giftig røyk under heltedåden, men følte seg fin.

– De ville at jeg skulle bli på sykehuset i dag, men jeg ville hjem. Jeg må sove. Jeg skal på jobb igjen i ettermiddag.