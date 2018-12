Full stans i T-banetrafikken på Grønland ble resultatet etter at noen skjøt med fyrverkeri i undergangen ned mot Grønland T-banestasjon. Dette førte til at brannalarmen ble utøst.

Da alarmen ble utløst, ble trafikken på T-banen rutinemessig stanset, og sto stille i ni minutter, melder politiets operasjonssentral på Twitter.

Tidligere på kvelden fikk politiet melding om fra Oppsal T-banestasjon etter at ungdommer skjøt fyrverkeri mot tog.

Politiet rykket også ut til Jens Bjelkes gate etter meldinger om at ungdommer skjøt fyrverkeri mot både mennesker og kjøretøy.

Ved 19.30-tiden brøt det ut brann på en balkong i en boligblokk på Etterstadsletta. Brannmannskapene fikk kontroll over brannen ca. 20 minutter etter at alarmen gikk.

Vitner har fortalt politiet at det ble skutt fyrverkeri mot boligblokken, og man mistenker at det er årsaken til brannen.

En times tid senere kom neste melding, denne gang fra Hagegata, der ungdommer skal ha skutt fyrverkeri mot forbipasserende og bygninger. Denne gang klarte politiet å få fatt i to mistenkte, to gutter som viste seg å være 14 og 15 år gamle.

– To er mistenkt for å ha skutt opp raketter, men de er så unge at de ikke blir innbrakt, de er i 14-15-årsalderen. Vi håper å få tatt en alvorsprat med dem, sier operasjonsleder Steinar Hausvik i Oslo politidistrikt til NTB.

Fyrverkeri mot politiet

Søndag kveld rykket flere politipatruljer ut til Stovner for å rydde opp i det de kalte «dårlig stemning på stedet».

Politiet fikk først flere meldinger om ungdom som skjøt opp fyrverkeri både opp i luften, mot bygninger og folk.

– Noe av fyrverkeriet havnet på balkongen hos en av beboerne der, sier operasjonsleder Marita Aune.

Da politiet ankom stedet, ble det skutt fyrverkeri også mot denne patruljen og operasjonssentralen valgte da å sende flere patruljer til stedet.

– Ja, det ble skutt mot patruljen også. Hvordan dette har skjedd, det har vi ikke oversikt over nå, sa Aune mens aksjonen pågikk.

Rett før klokken 23 tvitrer politiet at de har løst opp i ansamlingene og det er rolig i området.

– Vi har ikke tatt noen for selve fyrverkeriet, men har kontrollert en del ungdommer, løst opp forsamlingene og sendt noen hjem. Nå skal det være ganske rolig i området, sier Aune til Aftenposten.

Det fikk ingen konsekvenser for ungdommene denne gangen, siden ingen er tatt for selve fyrverkeriet.