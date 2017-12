Høyblokken på Økern er høy og mørk. Veldig høy og veldig mørk, og det er ikke så flott som det høres ut. Bare ett sted i den tomme blokken lyser det, i hjørnet i 18. etasje.

Forrige gang vi skrev om Nye Økern senter, skulle senteret hete Noor.

Hjertet i Hovinbyen

Der står Thomas Holth med hele Hovinbyen for sine føtter. Om fem, seks år skal det bo 70.000 mennesker mindre enn to kilometer unna Økern og det Holth kaller en trafikkmaskin. Andre vil bruke sterkere ord, og kalle det et trafikkhelvete med digre veier i alle retninger og 150.000 biler som passerer hvert døgn.

Holth er ikke opptatt av hva det er. Han er prosjektdirektør for Økern sentrum-prosjektet, ser muligheter og er opptatt av hva det skal bli.

Opplevelsesmaskin

– Det blir fantastisk. Vi skal skape et mangfold av opplevelser. Byens sterkeste handels- og restauranttilbud suppleres med kino, folkebad og hotell på et av Oslos mest sentrale punkter. 11 busslinjer og T-banen møtes her. Veier fra alle kanter fører hit. Dette skal bli det pulserende hjertet i Hovinbyen som er en utbygging som får alt annet i Oslo til å bli smått. 100.000 mennesker skal bo her om 15–20 år.

Fakta: Nye Økern senter Eiere: Storebrand (50%) og Steen og Strøm (50%). Steen og Strøm er igjen eid av det nederlandske pensjonsfondet APG og den franske børsnoterte eiendomsgruppen Klepierre. Størrelse: 163.000 m². 45.000 m² handel, 15.000 m² servering, kultur og helse. Dessuten: badeland, kino kontorer og boliger. Pris: Tre milliarder kroner for fase én. Tre nye milliarder for neste fase (nordøst for Ulvenveien) Tidsplan: 2018: Riving av eksisterende bebyggelse 2019: Bygging av det nye handelshuset begynner. 2021: Badeland påbegynnes. 2022: Handelshuset står ferdig. 2023: Badeland ferdig. 2023 -: Boligbygging. Budsjett: Syv millioner besøkende i året, 2,4 mrd. i omsetning.

Ifølge Wikipedia er Økernsenteret «et kjøpesenter med bank, postkontor, og en rekke butikker plassert i to lavere paviljonger, mens kontorene ligger i høyblokk».

Wikipedia er ikke oppdatert. Bortsett fra en interiørforretning er Økernsenteret i dag tomt. I ett år har det stått helt tomt. 48 år gammelt har det gått ut på dato, og det skal bort.

Hille Melbye Arkitekter AS, Arkitektkontoret Nils Tveit AS, LPO Arkitekter AS og Benoy Architects.

Alt skal bort

– Vi kjøpte eiendommen i 2006. Nå er rammesøknaden godkjent av kommunen. I løpet av 2018 skal det rives. Alt skal bort, men vi håper å kunne male opp mye av materialene, og bruke dem som underlag for det nye som skal bygges, sier Holth.

I 2022 skal en ny høyblokk, like høy og en del større stå der hvor dagens bygg står. Da skal kjøpesenteret stå ferdig.

– Kjøpesenter? Er ikke det en dinosaur, en utdøende art?

– Nei. For det første, vi bygger ikke et kjøpesenter men et handelshus som det ikke finnes maken til i Norge. For det andre er ryktene om kjøpesenterets død betydelig overdrevet. Det er riktig at 20 kjøpesenter døde i USA i 2016. De har totalt 42.000. Fortsetter «kjøpesenterdøden» der i samme fart, vil det siste senteret dø om drøyt 2000 år, sier Holth.

Men han er mer opptatt av liv enn av død.

Mange tilbud av mange slag

– Og her skal det bli liv. Senteret skal vende seg ut, ut mot byen, livet og T-banen. I tillegg til 155 butikker skal vi ha et 20 talls serveringssteder, badeland, kinosenter og hotell. Her skal det skje noe store deler av døgnet.

Skal Hovinbyen bli attraktiv, må nok folk flytte dit.

– Ingen skal bo her?

– Jo. Det blir boliger rundt på alle kanter og 3–400 i komplekset. Kanskje enda flere. Det er mulig at deler av høyblokken, som i utgangspunktet skulle være kontorer, blir gjort om til boliger, sier Holth som mener det både er behov for et nytt badeland noen hundremetere fra Tøyenbadet og enda et kinosenter et par T-banestopp fra Storo.

– Dette blir annerledes. Mens Tøyenbadet er stedet for dem som drømmer om OL, skal dette bli et opplevelsesbad for dem som vi kjøre sklier og kose seg. Kinosenteret skal ha en internasjonal driver og også bli noe annet enn det vi har fra før.

– Og senteret skal likevel ikke hete Noor?

– Det var i en fase navnet på det nye senteret, men ikke nå lenger. Nå heter det rett og slett Økern, sier Holth.

