Skam-Sana får brobyggerpris

I forbindelse med den pakistanske nasjonaldagen 14. august blir personer som har bidratt til å øke samholdet og forståelsen mellom forskjellige grupper i samfunnet hedret.

I år har 14. august-komiteen bestemt at brobyggerprisen for 2018 skal tildeles Iman Meskini (21), bedre kjent som Sana fra TV-serien Skam. Hun deler prisen med Norway Cup.

«Etter komiteens menig har Iman Meskini, med sin rolle i NRK-serien Skam, som Sana brakt folk sammen. Både på skjermen og blant publikum. Iman Meskini har vist oss hvor mye vi har til felles, uansett alder, kjønn, legning og livssyn. At vi ikke skal være så raske til å mistro hverandre, og at vi kommer lenger med kjærlighet enn med hat», heter det i komiteens begrunnelse.

Forbilde

– Hun er en god rollemodell, særlig for unge kvinner som bruker hijab. Hun har vist at selv om kvinner går med hijab, så klarer de å være frie og sterke. Jeg vil også understreke at kvinner selv må få lov til å bestemme om de vil gå med hijab eller ikke, sier Aamir Sheikh, høyrepolitiker og leder av 14. august-komiteen.

Komiteen legger også vekt på at Meskini har bidratt til å minske fordommene mot spesielt muslimske ungekvinner med hijab i det norske samfunnet.

Siden 2003 har Sheikh også ledet barnetog i forbindelse med Pakistans nasjonaldag 14. august. Også i år blir det barnetog.

Inkluderingsarena

Lag fra over 50 land deltok under Norway Cup i år. Nå skal også turneringen hedres.

«Komiteen har spesielt lagt merke til Norway Cups verdifulle og målrettet kamp for inkludering og brobygging mellom nasjoner, kulturer og mennesker gjennom idrett helt siden 1972», hete det i begrunnelsen.

– Norway Cup er en viktig arena der unge fra hele verden samles og blir kjent med hverandre. Norway Cup har gjort målrettet arbeid for å få flere unge til å bli interessert i idrett. Og så har lag fra land som er i konflikt med hverandre hatt muligheten til å spille sammen på Ekeberg, sier Sheikh.

Prisene overrekkes i forbindelse med et arrangement på Radisson Blu Alna Hotell søndag. Statsminister Erna Solberg (H) vil være til stede under brobyggerpris-seremonien.

Solberg mottok for øvrig selv den samme prisen for noen år siden.