Natt til mandag ble ett av løpene i Vålerengtunnelen stengt i forbindelse med arbeid i tunnelen. Etter planen skulle det være normal trafikk igjen i tunnelen fra cirka klokken 05 mandag morgen.

LES OGSÅ: Mange jublet da bilist fikk seks prikker og bot på 6800 kr for køsniking

Det er ikke uvanlig at tunneler blir stengt for vedlikehold om natten og at trafikken går gjennom ett løp. Hovedregelen er at før begge løpene gjenåpnes for normal trafikk, så blir all trafikk stoppet i en liten stund.

Dette fordi Statens vegvesen vil være sikker på at det ikke er biler i feil tunnelløp.

Mandag morgen gikk ikke dette helt etter planen. En bilist i 70-årene ville ikke vente på at bommen gikk opp etter nattens arbeid. Ifølge politiet gikk han ut av bilen og løftet bommen på egen hånd.

Dette førte til at mannen, som var på vei nordover (i retning Gardermoen), endte opp med å kjøre i sørgående tunnelløp.

Mistet lappen på stedet

Vegtrafikksentralen så dette på sine skjermer og meldte raskt ifra til politiet. I mellomtiden hadde ytterligere tre bilister fulgt den eldre herren.

Politiet var raskt på plass og fikk stoppet den ivrige bilisten. Han hadde da også ignorert de røde kryssene på taket av tunnelen som forteller at kjørefeltet er stengt. Å kjøre forbi de røde kryssene i taket er som å kjøre på rødt lys i ordinær trafikk.

– Han fikk beslaglagt førerkortet på stedet og er også anmeldt, sier Marita Aune, operasjonsleder i Oslo politidistrikt.

LES OGSÅ: Bekymret for eldrebølgen i trafikken

Slapp unna med advarsel

De tre bilistene som fulgte, etter ble også stoppet av politiet.

– De tre fikk en muntlig irettesettelse, sier Aune.

Hun er ikke i tvil om hva som kunne skje hvis mannen ikke var blitt stoppet kjapt.

– Han kunne potensielt risikert at det hadde kommet motgående trafikk, sier Aune.