Utdanningsdirektør Astrid Søgnen i Oslo går av

Det er Oslo kommune som opplyser om dette i en pressemelding.

– Det ble tirsdag 13. november inngått en avtale mellom arbeidsgiver Oslo kommune og Astrid Søgnen som innebærer at Søgnen fratrer som utdanningsdirektør, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Søgnen (67) har vært skoledirektør i Oslo i 18 år. Nå går hun over i en annen stilling, etter nærmere avtale, opplyser Oslo kommune.

– Det har ikke vært mitt ønske å slutte som utdanningsdirektør i Oslo akkurat nå. Jeg er veldig stolt av det vi har fått til de siste 18 årene i Oslo-skolen og takknemlig for innsatsen til lærere, skoleledere, mine folk i administrasjonen og alle andre ansatte på alle nivåer, uttaler Søgnen i pressemeldingen.

Der understreker Søgnen at hun mener at hun har ledet etaten på en god måte og med gode resultater for elevene.

– Jeg må likevel konstatere at byråd Inga Marte Thorkildsen ønsker at jeg går over i annen stilling. Jeg har derfor i dag akseptert det, sier Søgnen.

Ba Søgnen gå

Det var i starten av september at byrådet ba Astrid Søgnen gå av. Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) bekreftet selv dette fra bystyrets talerstol noen uker enere.

Bakteppet er det turbulente samarbeidet med kommunens politiske ledelse, hvor konfliktnivået har eskalert kraftig etter at Inga Marte Thorkildsen tok over som skolebyråd før jul i fjor.

7. september sendte personer i Utdanningsetatens ledergruppe inn et varsel om skolebyråd Thorkildsen, hvor de blant annet hevdet at byrådens lederstil fra i strid med Arbeidsmiljøloven og at direktør Astrid Søgnen ble forsøkt presset ut av stillingen sin.

I forrige uke la Raymond Johansen frem konklusjonene sine etter undersøkelsene av varselet. Han hadde fortsatt tillit til Thorkildsen, og hun hadde ikke gjort noe ulovlig, vurderte han.