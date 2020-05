Eksplosjon og brann i campingvogn på Bogstad camping

En person er funnet omkommet etter en kraftig brann i en campingvogn på Bogstad camping, natt til lørdag. Det var stor fare for spredning til andre vogner.

23. mai 2020 02:01 Sist oppdatert nå nettopp

Den første meldingen til nødetatene klokken 01.48, gikk ut på at det brant i en eller flere campingvogner på stedet og at det skulle være fare for spredning til flere vogner, på grunn av kraftig vind.

Etter at politiet kom frem til stedet, var meldingen på Twitter: «Vi er på stedet og det brenner kraftig i en campingvogn og det er stor fare for spredning. En gassbeholder inne i campingvogna har også eksplodert. Vi sperrer av og Brannvesenet har startet slukking.»

Ved 02.20-tiden i natt kunne politiet melde at brannen var slukket og at brannvesenet hadde klart å hindre at brannen spredte seg til andre vogner.

Den campingvognen som brant, var ifølge politiet brent nesten helt ned. De startet så undersøkelsøkelser om det kunne ha vært personer i vognen.

Kort tid etter kunne de konstatere at det var funnet en død person i brannruinene til campingvognen. Vedkommende var i natt foreløpig ikke identifisert.