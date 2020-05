Da varmen kom, dro biene på ellevill heisatur med dronningen

Brannvesenet måtte rykke ut og assistere «swarm troopers» med å hente en bisverm fra et tre ved Akersbakken i Oslo. Og nå er hele gjengen i karantene. De også.

– Vi både hørte og så dem, og kunne ikke gå ut på balkongen vår som var få meter fra svermen, sier Halvor Lea, som fotograferte redningsaksjonen fra hjemmekontoret. Halvor Lea

Etter regn og litt kaldt vær fant biene ut at de ville prøve lykken med dronningen sin i dag, og stakk av gårde i det varme været.

– Først prøvde vi å klatre opp i en stige og sage grenen med bisvermen forsiktig ned. Men det gikk ikke. Brannvesenet stilte opp med stigebil og var svært hjelpsomme, forteller Veslemøy Hvidsten. Hun er en av en gjeng frivillige «swarm troopers» i ByBi, Oslos urbane birøkterlag og det største i landet.

Mandag formiddag tok hun heisen opp med brannstigen og fikk fanget svermen i en svermefangerkasse.

Hvidsten driver vinbar – ja, den heter Nektar, så klart – ved siden av å være hobbybirøkter, og har kuber på kirkegården ved Gamle Aker kirke.

Swarm troopers fra ByBi i aksjon. Halvor Lea

– Men det var ikke noen av mine bier som svermet, forteller hun.

– En litt skummel fritidsbeskjeftigelse, å hente ned en summende hær fra høye trær?

– Nei da. Bier som svermer har magene fulle av honning og er veldig snille. De er absolutt ikke noe å være redd for, det er det viktig at folk vet, sier hun.

Høyt henger de. Og summe gjør de. Svermer ser skumle ut, men er harmløse. Halvor Lea

Veslemøy Hvidsten overleverer svermefangerskassen til Tanja Thorjussen. Noen år er svermeår – da blir det mange utrykninger for bifangerne. Halvor Lea

Birøktere vil helst ikke at biene stikker av med dronningen for å lage seg et nytt hjem, og holder nøye oppsyn med hva som foregår i kubene. Men av og til skjer det likevel, i svermesesongen fra begynnelsen av mai til slutten av juni.

– Vi må riste svermen forsiktig ned i kassen. Blir ikke dronningen med, er det kjørt, sier Hvidsten.

Biene ble fraktet til en bigård ved Maridalen. Der blir værende en ukes tid – i karantene. For også de kan være syke. Men det er bare en bisak.

