Russen glad for å kunne være flere samlet

– At vi nå kan møtes 20 personer i en park istedenfor fem, er gode nyheter for russen, sier russepresident Johann Schwenke Rief.

Årets russ får ikke rulle så mye med buss, men kan i det minste krabbe på Karl Johan. Denne gjengen var ute i Oslo sentrum torsdag ettermiddag. Ketil Blom Haugstulen

11. mai 2020 08:04 Sist oppdatert nå nettopp

Han er president for russen i Oslo og Viken og glad for at russen nå kan være sammen i litt større grupper etter at regjeringen torsdag la frem nye regler for gradvis åpning av samfunnet.

På private arrangementer kan nå inntil 20 personer være samlet.

Russepresident Johann Schwenke Rief i Russens Hovedstyre for Oslo og Viken.

– Vi har festet over nettet og møttes i små grupper i parker. Nå kan vi møtes 20 personer istedenfor fem og utvide den sosiale sirkelen. Det er deilig for oss utadvendte i hvert fall, sier Johann Schwenke Rief.

Årets russekull har fått en annerledes russetid på grunn av koronapandemien. Håpet har vært å kunne ta en forsinket feiring i sommer, kanskje også rulle med bussene.

Vanskelig å holde avstand

15. juni blir det lov med 200 mennesker samlet, men russepresidenten tør ikke helt å slippe gleden løs og planlegge for mye.

– Hvordan skal man klare å holde én-meters regelen hvis man skal rulle mange sammen i en buss, og hvordan holde avstand når 200 mennesker er samlet? spør han.

– Ingen av bussene i Oslo begynner å rulle før vi har fått spesifikt svar fra regjeringen om at det er greit ut fra smittevernhensyn, sier Rief. Han sier alle bussjefene i Oslo-området er i god dialog via gruppechat.

Rief berømmer russen for ansvarlig oppførsel, selv om det alltid vil være enkelte som ikke følger myndighetenes råd.

– Russen har tatt innover seg alvoret i koronaepidemien og opptrådt fornuftig. Jeg er utrolig stolt av mitt eget russekull, at de har klart å være så modne, sier Johann Schwenke Rief.

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding