Fjerner el-sparkesyklene i Oslo på 17. mai: – Sikkerhetsrisiko

De har bare vært her i noen uker, men er blitt svært synlige i bybildet i Oslo: el-sparkesyklene fra Voi og Tier som kan parkeres så å si over alt. Nå har både Voi og Tier bestemt seg for å fjerne syklene fra bybildet 17. mai.

Terje Pedersen, NTB scanpix

– På 17. mai er det mange mennesker som er ute. Det er dårlig med plass og mange som er på byen er beruset, noe som øker risikoen for ulykker. Vi ønsker å unngå ulykker. Derfor har vi bestemt oss for å fjerne syklene, sier Eric André, Norden-sjef i Voi.

– Tror du ikke mange vil etterlyse syklene på 17. mai?

– Vi tror det helt sikkert, men 17. mai er en dag der det ikke passer så godt å ha syklene ute, svarer André.

Voi har 300 sparkesykler i Oslo. André tror ikke det blir noe problem å samle inn syklene.

Redusert dekning 1. mai

Også konkurrenten Tier vil parkere sine sykler 17. mai. I en kort kommentar til Aftenposten sier Lars Christian Grødem-Olsen, sjef for Tier i Oslo, at de gjør dette av operasjonelle hensyn. Han sier at de har flere hundre sykler i Oslo, men ønsker ikke å oppgi eksakt tall.

Tier vil også 1. mai ha redusert sykkeltilbud. Grødum-Olsen opplyser at de vil etablere en ikke-parkeringssone i området hvor 1. mai-toget går. Dette gjelder blant annet Youngstorget. Det vil i praksis bety at det ikke vil gå an å avslutte en kjøretur i et slikt område. Parkerer man sykkelen der, så vil taksameteret fortsette å gå.

Voi-syklene vil derimot være tilgjengelige også 1. mai i Oslo, men Voi fjerner syklene sine i Uppsala og Lund i Sverige.

– Både i Lund og Uppsala er det en stor fest i sentrum 1. mai. En stor del av befolkningen deltar i disse festene. I Oslo er det ikke like mange folk ute på 1. mai, sier Eric André i Voi.

Fjernet syklene i Uppsala

Voi fjernet tirsdag syklene fra gatene i den svenske byen Uppsala. Selskapet sier til lokalavisen Uppsala Nya Tidning at de gjør dette for å unngå ulykker i forbindelse med Valborg-feiringen i byen. De frykter kombinasjonen berusede personer og mye folk i gatene.

– Vi har fjernet våre elsparkesykler av sikkerhetsgrunner. Vi vil ikke at noe skjer i sammenheng med beruselse, sier Kristina Hunter Nilsson, kommunikasjonssjef i Voi til avisen.

Selskapet har allerede hatt færre elsparkesykler enn vanlig utplassert i gatene de siste dagene, også dette for å forebygge ulykker inn mot feiringen.