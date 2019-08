For 16 år siden begynte pakistanske barn å gå i barnetog fra Frognerparken til den pakistanske ambassaden som lå et par kvartaler unna. Da ambassaden flyttet til Skøyen, ble toget flyttet til Ekeberg der nasjonaldagen ble feiret i samarbeid med flere foreninger.

I år blir det ikke feiring på Ekeberg. Nå har 14. august-komiteen bestemt at barnetoget skal gå i Oslo sentrum.

Olav Olsen

– Barnetoget på Pakistan nasjonaldag 14. august har vært en fast tradisjon i Oslo siden 2003. Vi ønsker å gjøre denne tradisjonen mer synlig. Derfor flytter vi toget til Oslo sentrum, sier Aamir Sheikh, leder av 14. august-komiteen.

Toget starter i Borggården utenfor Rådhuset klokken 10.30 og går til Stortinget via Karl Johans gate. Der blir det taler og enkel servering.

Blir fast rute

Aamir Sheikh forteller at det var 300–400 barn i toget på Ekeberg i fjor. Han tør ikke å spå hvor mange som kommer til å delta i år.

– Vi har nettopp fått nødvendige tillatelser fra kommunen og politiet og har ennå ikke annonsert at toget er flyttet til Oslo sentrum. Derfor vet vi ikke hvor mange som deltar i år, sier Sheikh, som opplyser at Karl Johans gate blir togets faste rute fremover.

Jan Tomas Espedal

– Da vi flyttet toget fra Frogner til Ekeberg, oppsto det problemer fordi mange ble usikre på hvor de skulle møte opp. Når man har en fast rute, vet alle hvor det går og kan møte opp på samme sted hvert år. Akkurat som på 17. mai, sier Sheikh.

Han har tidligere sittet i bystyret for Høyre og var leder av 17. maikomiteen i Oslo i 2008.

Privat

– Jeg lærte veldig mye da jeg ledet 17. maikomiteen. I Norge deltar alle aktivt på nasjonaldagsfeiring. Norskpakistanere i Norge har feiret sin nasjonaldag i snart 50 år, men det har tradisjonelt være lite rom for kvinner og barn i feiringen. Vi har alltid jobbet for å ha barna i sentrum. Derfor er barnetog viktig for oss, sier komitélederen.

I tillegg til barnetoget skal komiteen arrangere en festaften på Lindeberg førstkommende lørdag der blant andre statsminister Erna Solberg og den prisbelønte pakistanske artisten Mehwish Hayat kommer.

Tror ikke det vil provosere

Sheikh legger ikke skjul på at ideen om å ha eget barnetog 14. august er kopiert fra den norske 17. maifeiringen. Han tror ikke at nordmenn vil bli provosert av pakistanske flagg i Karl Johans gate.

– Oslo er en mangfoldig by der flere grupper har sine parader eller andre markeringer. Barnetog er jo noe som er veldig typisk norsk. Jeg tror ikke dette vil provosere noen. Barn som går i pakistansk barnetog, går også i barnetog på 17. mai.

– Dere har nettopp feiret 50 år i Norge. Hvorfor er eget barnetog nødvendig etter så mange år i Norge?

– Vi må ikke glemme våre røtter. Pakistan har ofret mye for sin frihet. Vi må vise at vi står sammen med Pakistan. Innbyggere fra mange land feirer sine nasjonaldager i Norge. Det er vår måte å gjøre det på.

Ordføreren: God måte å feire nasjonaldagen på

Oslos ordfører, Marianne Borgen (SV), sier at pakistanerne må kunne velge sin måte å feire nasjonaldagen på.

– Jeg synes det er flott at de i tillegg til å gå i barnetog 17. mai ønsker å gå i barnetog for å feire nasjonaldagen sin. Jeg er stolt av at 17. mai er kanskje den største barnefesten i verden, sett i forhold til antall innbyggere. Det betyr ikke at jeg ikke er positiv til at pakistanske barn ønsker å feire på den samme måten, sier Borgen.

Vidar Ruud, NTB scanpix

– Tror du noen kommer til å reagere på pakistansk barnetog i Karl Johan?

– Jeg er ikke redd for det. Dette er et helt annet type arrangement med et par hundre barn. Jeg ser ikke på det som noe trussel for 17. mai. Og så er det fint at dette vil vise mangfoldet i Oslo, sier Borgen.

Hun skal være i Arendal 14. august i forbindelse med Arendalsuka og kan ikke delta selv.

– Nå har jeg ikke tatt stilling til deltagelse, men det kunne ha hendt at jeg hadde deltatt hvis jeg ikke skulle til Arendal. For øvrig er det veldig mange arrangementer i forbindelse med Pakistans nasjonaldag i Oslo. Det er ikke mulig å være med på alle.