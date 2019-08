174 skader meldt til forsikringsselskapene etter helgens skybrudd i Oslo

Oslo og Østlandet fikk natt til søndag merke et kraftig regnskyll som førte til øversvømmelser flere steder. Ifølge Meteorologisk institutt, kom det mellom 20 og 30 mm nedbør i løpet av én time. I tillegg var det 7400 lynnedslag på Østlandet.

Næringslokaler, bygg og kjellere ble oversvømt, og brannvesenet var ute på nær 60 oppdrag.

Nå arbeider forsikringsselskapene med å hjelpe de som ble rammet av flommen.

– Vil skje stadig oftere

Hos de fire største forsikringsselskapene, Gjensidige, If, Fremtind og Tryg, får Aftenposten tirsdag kveld opplyst at det nå er meldt inn 174 skader i Oslo som et resultat av ekstremværet. Mandag formiddag var 72 skader meldt inn.

– Dette vil skje stadig oftere, og vil særlig berøre mange når det skjer i Oslo-området, sier kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige skadeforsikring.

Det er ikke lenge siden sist et kort, men intensivt uvær førte til store skader i Oslo. I juni førte en svært kraftig regnbyge til et hundretalls skader i hovedstaden.

– Det er stort etterslep i vedlikehold og kapasitet i rørsystemet, det gjør problemene langt verre, da vannet i altfor liten grad tas unna. Vi vet også at kommunepolitikerne ikke akkurat går til valg på å bruke masse penger til dette, men det er faktisk svært viktig, understreker Rysstad.

– Aldri opplevd lignende i august

Tryg forsikring, som i går kunne melde om 12 opprettede skaer, forteller at de nå har registrert 28 saker. De forventer at flere saker vil registreres de kommende døgnene.

– Det er for det meste snakk om skader i kjellere i bolighus og i næringsbygg som et resultat av vanninntrenging, sier Thorbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg forsikring.

Brandeggen forteller at de også har fått inn to saker om haglskader på biler.

– Det er veldig spesielt. Vi har aldri opplevd lignende i august i Oslo før, sier han.

Forsikringsselskapet estimerer at skadene totalt vil koste dem fire millioner kroner, og at den største skaden vil koste cirka en halv million.

Fakta: Uværsskader Gjensidige: 100 saker If: 40 saker Fremtind: 6 saker Tryg: 28 saker

Bedrifter og borettslag rammet

Antall opprettede saker hos If forsikring har også økt det siste døgnet. I går formiddag kunne selskapet melde om 30 innmeldte skader. Tallet er nå oppe i 40. – Det er bedrifter og borettslag som i størst grad er rammet, sier informasjonsdirektør Jon Berge.

Vet du hvor mye skadene vil koste?

– Foreløpig ikke. For vår del blir det ikke veldig kostbart, men det blir fort noen millioner kroner.

Fremtind, tidligere Sparebank1 og DNB, har fremdeles 6 aktive saker, hvorav to er direkte forårsaket av lynnedslag.

I tillegg rapporterer forsikringsselskapet at de selv ble rammet av vanninntrenging i egne lokaler.

– Vi har hatt bøtter stående, og vi har iverksatt ulike tørkeprosjekter, forteller Simen Berntsen Rudi, kommunikasjonssjef i Fremtind.