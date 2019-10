Reagerer etter voldshelg: – Byrådet har mistet kontrollen over voldsutviklingen i Oslo

Da Oslo-politiet forberedte helgen, var det ingenting som tilsa at den skulle bli utenom det vanlige.

Det var ingen store arrangementer det måtte tas hensyn til, og det begynner å bli lenge siden de varme sommerdagene som ifølge politiet øker risikoen for voldshendelser.

Men natt til lørdag smalt det. I løpet av natten ble det registrert uvanlig mange tilfeller av uprovosert vold i hovedstaden.

Politiet beskrev større grupper med menn som uprovosert gikk til angrep på enkeltpersoner og mindre grupper. De fleste hendelsene skjedde i sentrum. Det totale antallet hendelser knyttet til vold var på rundt 20. Av disse var langt færre blind vold, men altså flere enn vanlig.

Flere hendelser natt til søndag

Også natt til søndag ble noe urolig, men operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Tor Jøkling presiserer at antallet hendelser var normalt.

– Det er dessverre sånn man må forvente i dagens Oslo, sier Jøkling.

Ved 01-tiden måtte politiet rykke til Youngstorget, der cirka 20 personer var innblandet i slåsskamper. Politiet stanset en del ungdom i alderen 16 til 18 år som kunne knyttes til hendelsen, og seks mistenkte ble pågrepet og kjørt til arrest.

På Bøler ble en ung gutt fraranet sin jakke og mobiltelefon, og ble slått med belter av gjerningspersonene. Fem ungdommer på Ellingsrud ble anholdt, men senere dimittert på grunn av sin lave alder. De skal senere bli avhørt.

Ved halv 2-tiden meldte politiet at en mann rundt midnatt hadde blitt angrepet og slått av en gruppe ungdommer inne i en heis på Romsås. Fornærmede var omtåket og hadde smerter i kroppen, og ble kjørt til sykehus. Fornærmede husket ikke noe av hendelsen, og politiet hadde ikke opplysninger om gjerningspersoner.

Fra Slemdalsveien kom det halv 3 melding om en mann som var slått og sparket i hodet av fire-fem menn på cirka 18 år, og både politi og ambulanse ble sendt til åstedet. Gjerningspersonene hadde løpt fra stedet, og mannen ble kjørt til legevakten.

Fem viktige funn om ungdomskriminaliteten i Oslo i 2018: Rekordmange unge gjengangere i Oslo. Men to steder minker ungdomskriminaliteten.

– Mistet kontrollen

Helgens voldshendelser vekker reaksjoner.

– Byrådet har mistet kontrollen over voldsutviklingen i Oslo, hevder Eirik Lae Solberg, Høyres gruppeleder i bystyret.

Han mener det «er helt tydelig at Oslo kommune har sviktet i arbeidet med å forebygge og håndtere volden i Oslo og spesielt i sentrum». Solberg begrunner dette med det han mener er for svak økonomisk støtte til frivillig innsats i forebyggende arbeid.

Han varsler at Høyre kommer til å foreslå økt støtte til Natteravnene og til Røde Kors Gatemegling.

– Oslo kommune må i større grad støtte opp om den frivillige innsatsen som gjøres. Det handler om å øke tilstedeværelsen av voksne personer i sentrum. Jeg håper det vil bidra positivt. Vi er uansett nødt til å tenke nytt og gjøre nye grep. Det kan gjøre det enklere for politiet å være på riktig sted til riktig tid, mener Solberg.

Hold on. Fetching ...

Fakta: Høyres forslag Eirik Lae Solberg skisserer disse tiltakene: Økt økonomisk støtte til Natteravnene og Røde Kors Gatemegling. Gjeninnføre ordning med kommunale vakter som patruljerer utsatte områder. Styrke forebygging ved å utvide åpningstidene på fritidsklubbene og sørge for at alle barn og unge har tilgang til én fritidsaktivitet i uken uavhengig av foreldrenes økonomi.

Berit Roald / NTB scanpix

– Mindre logikk bak hendelsene

Natteravnene søkte i år om 750.000 kroner i kommunal støtte, men endte med å få 400.000. Det er noe mindre enn de seneste årene.

Lars Norbom, generalsekretær i Natteravnene mener beslutningen gjør det vanskelig å være nok til stede i bydelene. Hans inntrykk er at det som skjer i sentrum, henger nøye sammen med problemer der.

– Det vi ser i Oslo, er at det stadig oftere ikke er noen logikk bak voldshendelsene. Før var det mer interne oppgjør. Utviklingen er skremmende, sier han.

Paal Audestad

– Terrorisering av bymiljø

Også stortingspolitiker Jan Bøhler har sterke meninger om den uprovoserte volden.

– Jeg vil kalle det en slags terrorisering av bymiljøet vårt. Det er urovekkende når det virker som det kan ramme hvem som helst, sier han.

Han mener det er viktig at det reageres sterkt og raskt.

– Det må settes inn tiltak med én gang. Vi trenger ikke vente og se om det blir flere netter. Dette er for alvorlig til ikke å reagere umiddelbart, fastslår han.

Bøhler har selv vært aktiv i Natteravnene i mange år, og hans inntrykk er at det i løpet av det siste året er blitt flere uprovoserte voldshendelser. Han argumenterer for at politiet må gjøre alt de kan for å etterforske disse sakene.

– De som utøver blind vold, må oppleve at de får straffereaksjoner. Selv om ingen drepes eller får ekstreme skader, er det et overgrep mot menneskene som utsettes for dette.

Fakta: Jan Bøhlers forslag Ekstra tilstedeværelse fra politiet i områdene og tidsrommene da risikoen for blind uprovosert vold er størst.

Natteravnene bør også mobilisere ekstra slik vi gjorde da Oslo var truet av en voldtektsbølge for noen år siden.

Straffereaksjonene mot dem som tas bør være klare og tydelige, så de kan virke preventivt og gjøre at andre ikke prøver seg.

Vi bør få vite mer om hvem som utøver den blinde volden. Når politiet sier det er «gjenger» må de si om de mener kriminelle gjenger, eller bare noen som henger sammen denne kvelden.

Vi bør også få vite mer om hvem som rammes. Er det noe mønster i hvilke type ofre de voldelige gjengene velger seg?

Politiet: Vi hadde kontroll

Operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Tor Jøkling sier at man ikke kan planlegge for netter med uforutsett mange hendelser. De fleste kvelder er bemanningen tilstrekkelig, mener han.

– Hadde dere kontroll natt til lørdag?

– Vi hadde kontroll. Men vi klarer ikke å være alle steder til enhver tid, og vi klarer ikke å forebygge alle hendelser. Vi følte at vi hadde god kontroll, men det betyr ikke at vi klarer å løse alle saker.

– Flere politikere mener at det må gjøres noe?

– Jeg skal ikke mene så mye om det. Men vi ser at utviklingen går mot hyppigere tilfeller av voldsbruk og grovere vold. Før ble man slått ned, så havnet man på bakken, og så var det over. Nå har vi flere tilfeller hvor folk blir sparket og slått mens de ligger forsvarsløse.

– Ser dere et mønster i hvem som blir valgt ut for de uprovoserte angrepene?

– Det var stort sett menn i samme aldersgruppe. Det var eldre ungdom eller unge menn, sier Jøkling.