Gjerningspersonenes bruk av sosiale medier, både til å planlegge det som skal skje og å skryte at det de har gjort, var tema for mandagens møte mellom byrådsleder, justisminister og politimester.

– De legger ut at de har slått, at de har sparket og blir helter i sitt miljø, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) etter møtet.

Fra 16 til 30 år gamle

Politiet opplyser mandag ettermiddag at etterforskningen tar sikte på å avklare omstendighetene og eventuelle motiver bak voldshendelsene.

De 16 siktede er knyttet til syv av sakene. Den yngste av de siktede er 16 år og den eldste er 30. Flere av dem er kjent av politiet fra tidligere forhold. I flere av sakene skal gjerningspersonene være av utenlandsk opprinnelse.

Fakta: Dette er politiets oversikt over voldssakene (kroppskrenkelse/kroppsskade) i helgen: Natt til fredag ble en mann i slutten av 20-årene utsatt for kroppskrenkelse inne på et utested på Majorstuen. En mann i tidlig 20-årene pågrepet. Fredag kveld ble en mann i tidlig 20-årene utsatt for kroppskrenkelse i nærheten av Majorstuen. En gutt under 18 år har status som mistenkt. Fredag kveld ble en mann i midten av 30-årene utsatt for kroppskrenkelse av fire-fem ukjente gjerningspersoner i sentrum, og deretter ranet. Fornærmede er avhørt. Ingen er foreløpig pågrepet. Natt til lørdag ble en mann i slutten av 20-årene utsatt for kroppsskade i sentrum av 4 ukjente gjerningspersoner. Foreløpig er ingen pågrepet. Natt til lørdag ble en mann i slutten av 20-årene utsatt for kroppskrenkelse i sentrum. En mann i slutten av 20-årene er pågrepet. Mannen er fengslet i fire uker. I tillegg kan det ha vært ytterligere en eller to ukjente gjerningspersoner. Natt til lørdag ble en mann tidlig i 30-årene utsatt for kroppsskade i sentrum. En mann i slutten av 20-årene pågrepet, men han ble senere løslatt. Natt til lørdag ble en kvinne tidlig i 20-årene utsatt for antatt ran og kroppskrenkelse, på Grønland. En mann tidlig i 30-årene pågrepet og er begjært varetektsfengslet. Natt til søndag ble to menn i slutten av 20-årene, og en kvinne i midten av 20-årene utsatt for kroppsskade og kroppskrenkelse i sentrum. Seks menn i begynnelsen av 20-årene er pågrepet. Natt til søndag ble en mann tidlig 40-årene utsatt for kroppsskade på Romsås. Politiet lette etter fire til seks ukjente gjerningspersoner. Ingen er pågrepet. Video innhentet og politiet jobber med å identifisere gjerningspersonene. Natt til søndag ble en mann i midten av 20-årene utsatt for kroppskrenkelse på Majorstuen. Fem gutter under 18 år pågrepet. Natt til søndag ble en mann i midten av 20-årene utsatt for kroppskrenkelse i sentrum. Flere ukjente gjerningspersoner. Politiet har ingen mistenkte i saken. Video er sikret og blir gjennomgått.

Voldsepisodene skjedde både fredag kveld, natt til lørdag, lørdag kveld og natt til søndag. Politiet oppgir at det ikke er noe som tyder på at det har vært en sammenheng mellom sakene.

Sparket og slått

Én av hendelsene skjedde i Slemdalsveien litt etter klokken 02 natt til søndag. Politiet kom frem til åstedet kort tid etter at hendelsen ble meldt inn på nødtelefonen. Der fant de en mann i 20-årene som fortalte at han var blitt angrepet av flere personer, som slo ham ned og sparket ham mens han lå nede.

Politiet pågrep fem personer i forbindelse med denne voldshendelsen.

Flere under 18 år

– Alle de pågrepne etter voldsepisoden i Slemdalsveien er under 18 år, opplyser politiadvokat Jon Inge Engesmo.

De siktede har fått oppnevnt forsvarere, og skulle avhøres mandag.

– Resultatene av forklaringene vil avgjøre om de vil bli fremstilt for varetektsfengsling. Det vil uansett ikke skje før tirsdag, sier Engesmo.

Frykter at det smitter til andre byer

Mandag møtte justisminister Jøran Kallmyr (Frp) byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og politimester Beate Gangås i Oslo, til sitt halvårlige møte, som tilfeldigvis var blitt lagt til dagen etter voldshelgen.

– Det var et godt møte. Jeg opplever at vi drar i samme ende av tauet, sa Johansen etterpå til Aftenposten.

Justisminister Kallmyr uttrykte etter møtet frykt for at voldsbølgen i Oslo skal spre seg til andre byer, ved bruk av sosiale medier. Det er ved å utøve vold og kringkaste dette på sosiale medier at ungdommer ønsker å markere eller styrke sin status, sa Kallmyr.

– Det er en internasjonal trend at man går frem på denne måten, sa justisministeren.

Olav Olsen

Byrådsleder Johansen sa etter møtet, slik han har gjort etter tidligere voldshendelser, at familiene har et betydelig ansvar for hva de unge driver med.

– Jeg vil appellere veldig sterkt til familiene. Det høres ingensteds hjemme at familien ikke vet hva guttungen på 14–15 år driver med. Det offentlige har en del av ansvaret, men familien har også et betydelig ansvar for å følge opp, sa Johansen.

Byrådslederen kommenterte det at de som begår volden søker status.

– De legger det ut og det faktum at vi står her og frykter dem, er med på å gi næring til deler av det miljøet. De legger ut at de har slått, at de har sparket og blir helter i sitt miljø. Dette er ikke et forsøk på å hindre at mediene skriver om det eller at vi uttaler oss om det, men det er i hvert fall en del av hele bildet som det er viktig å ha med i betraktning, sa Johansen.

Politiet klarer ikke være over alt

Politimester Beate Gangås sier at det har vært utført mye godt politiarbeid i helgen.

– Vi klarer ikke å være over alt på en gang, men det har vært gjort en formidabel jobb med å utnytte de ressursene som har vært på jobb i helgen.

– Er det riktig å kalle dette en voldsbølge?

– Det er utfordrende å si at det er en voldsbølge, men vi ser en økende tendens til voldsbruk blant ungdom. Det ser vi veldig alvorlig på. Vi ser også at det går i bølger.

Olav Olsen

Politimesteren sier til Aftenposten denne helgen har det vært travelt.

– Det er helt åpenbart at når vi er oppe på et titall uprovoserte voldshandlinger på ulike steder, så er det uakseptabelt, sier Gangås til Aftenposten.

28 prosent økning i vold siden 2009

I sommer la Oslo-politiet frem en omfattende rapport om vold og trusler i hovedstaden. Den viser en økning på 28 prosent i antallet anmeldte voldstilfeller fra 2009 til 2018.

Rapporten viser at det ble anmeldt 7310 voldsepisoder i 2018. I 2009 var det 5730 slike anmeldelser. Ifølge politiet var det en befolkningsvekst på 16 prosent i den samme perioden.

I forbindelse med rapporten ble 750 anmeldelser fra første halvår i 2018 analysert. Resultatet viser at de fleste voldsepisodene i dette halvåret fant sted i områdene som tilhører Grønland politistasjon og Sentrum politistasjon.

En av tre anmeldte voldssaker var relatert til privatsfæren.

Mer vold blant ungdom

Den årlige Salto-rapporten, som viser utviklingen i barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo, viser også at volden blant ungdom har økt hvert år siden 2013.

Økningen har vært spesielt stor de siste tre årene. Økningen skjer i aldersgruppen 15–17 år, mens det synker blant de under 15 år.

Siden 2011 er antallet tilfeller av fysisk vold nesten doblet. Antallet involverte personer er derimot stabilt fra 2017 til 2018.