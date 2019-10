Oslo kommune har startet utbetaling av eiendomsskatten

Onsdag ble de første pengene utbetalt, og utbetalingene øker i omfang fra torsdag og pågår ut måneden, ifølge NRK.

Eiendomsskatten skal betales tilbake for to terminer i 2016 og fire terminer i 2017. Dersom alle terminene er betalt fra samme konto, kommer pengene som én sum inkludert renter.

I de aller fleste tilfeller skal folk ha fått pengene på konto innen utgangen av oktober, opplyser Oslo kemnerkontor.

3.400 privatpersoner saksøkte Oslo kommune om eiendomsskatten for skatteåret 2016. I juni slo Høyesterett fast at eiendomsskatten i Oslo i 2016 var ugyldig fordi kommunen skrev ut skatten for sent.

Avgjørelsen gjaldt i utgangspunktet 1.110 av dem som var med på gruppesøksmålet og som hadde klagd på utskrivingen. De fikk i sommer tilbake rundt 9,6 millioner kroner i eiendomsskatt for 2016 inklusiv renter.

Byrådet vedtok så at alle skulle få tilbake eiendomsskatten for 2016 og å betale tilbake en tredel av innbetalt eiendomsskatt for 2017. Dette fordi 2016-vedtaket var ugyldig, og at satsen for 2017 dermed ikke kunne være like høy.