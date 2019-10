Eirik Lae Solberg trekker seg som gruppeleder for Høyre

Samme dag som byrådsleder Raymond Johansen la frem den nye byrådserklæringen, meldte Høyres Eirik Lae Solberg på sin Facebook-side at han trekker seg som gruppeleder for Høyre.

Han vil fortsatt representere Høyre i bystyret, men vil ikke lenger være heltidspolitiker.

– Jeg har kommet til at jeg har lyst til å se etter nye oppgaver utenfor Oslo-politikken. Derfor har jeg gitt beskjed til valgkomiteen i bystyregruppen om at jeg ikke er aktuell som gruppeleder og heltidspolitiker for Høyre på Rådhuset, skriver han på egen Facebook-side.

Det var Vårt Oslo som første meldte om saken.