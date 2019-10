Han presiserer overfor Aftenposten at avgjørelsen er helt udramatisk.

– Jeg har vært politiker i Oslo i ti år. Jeg har vært gruppeleder i åtte år. Jeg har vært finansbyråd, byrådslederkandidat og opposisjonsleder. Da det tirsdag skulle velges ny leder for Oslo Høyres bystyregruppe for fire nye år var det et naturlig tidspunkt for meg å tenke nytt på, sier 48-åringen.

Solberg er utdannet samfunnsøkonom og jobbet i IT-bransjen før han gikk inn i Oslo-politikken. Han sier han nå søker nye utfordringer utenfor politikken.

– Jeg er åpen for mange muligheter, i det private næringslivet, i offentlig forvaltning og andre steder, sier han.

Fakta: Eirik Lae Solberg (48) Høyres byrådslederkandidat i Oslo foran kommunevalget i 2019. Gruppeleder for Høyres bystyregruppe fra 2015 til 2019. Finansbyråd i Oslo 2014–2015 Politisk rådgiver i Høyres stortingsgruppe fra 1997 til 2001 og deretter i Nærings- og handelsdepartementet fra 2001 til 2004. Statssekretær i Arbeids- og administrasjonsdepartementet (2004), Moderniseringsdepartementet (2004–2005) og Næringsdepartementet (2013–2014). Kommunikasjonsdirektør i Microsoft Norge frem til 2009. Har mastergrad i Europeisk politikk og historie fra University of Cambridge og bachelorgrad i samfunnsøkonomi fra London School of Economics, samt mellomfag i økonomisk historie fra UiO.

Øystein Sundelin overtar etter Lae Solberg som gruppeleder i bystyregruppen. Sundelin var nestleder i forrige periode. Oslo Høyres ordførerkandidat, Saida Bergum. blir ny nestleder i bystyregruppen.

Finanspolitiker neste fire år

Solberg blir de neste fire årene kun mening bystyrepolitiker. Han skal sitte i finanskomiteen i Oslo rådhus.

– Det vil jeg gjøre med stor lyst, sier han.

Han sier han føler sterkt for å gjøre en «solid innsats» for Høyre i finanskomiteen.

Bare MDGs profilerte byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg, fikk flere personstemmer i valget i september, med over 19.000 stemmer. Solberg fikk 15.000, mens byrådsleder Raymond Johansen fikk 14.230 personstemmer.

– Det var fantastisk hyggelig å få så mange personstemmer. Det gjør at jeg føler en sterk forpliktelse til å stå på for fullt i bystyret de neste fire årene.

Grublet i to uker

Han sier det først er de to siste ukene at han har tenkt og vurdert om han skulle trekke seg fra gruppeledervervet.

– Jeg og Oslo Høyre jobbet intenst før valget for å få til et byrådsskifte. Og jeg var sterkt motivert før valget til å bli byrådsleder. Når det ikke viste seg å være mulig, så har jeg kommet til at dette er tidspunktet for meg til å søke nye utfordringer og nye oppgaver, sier han.

Han sier beslutningen var vanskelig, men at tidspunktet var riktig, ved starten av en ny fireårsperiode for Oslo Høyre i bystyret etter valget.

Tilbød støtte til byråd – uten Høyre

Den siste uken har Solberg tilbudt MDG å støtte et sentrumsbyråd – uten Høyre. Og han har – til manges overraskelse – tilbudt partiet Rødt to heltidsverv – mot at Rødt stemmer for at Oslo Høyre får ordføreren i hovedstaden.

Han fikk tommelen ned for begge deler, men avviser at hans avgang har noe som helst med dette å gjøre.

– Nei, her er det ingen sammenheng. Når valget ikke ga mulighet for et byråd av Høyre, sentrum og MDG, så ville ikke vi avvise et alternativt byråd som kunne ført en grønn sentrumspolitikk og som samtidig ikke var avhengig av Rødt.

– Men hva med tilbudet til Rødt om verv for at Høyre skulle få ordføreren? Det overrasket flere.

– Som Høyres gruppeleder har jeg et ansvar for at Høyre søker makt og får gjennomslag for våre løsninger. Det vil alltid være viktig for Oslo Høyre å ha ordføreren, sier han.