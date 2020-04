Raymond Johansen: – Mange av de smittede i Oslo har innvandrerbakgrunn

Oslos byrådsleder, Raymond Johansen (Ap), forteller at kommunen har fått rapporter om at det er mange med innvandrerbakgrunn blant de smittede i hovedstaden.

– Det har vært et økende antall med innvandrerbakrunn som er smittet i Oslo. Vi ser på det som en utfordring at det har vært en økende smitte i bydeler som Gamle Oslo og Grünerløkka, samt noe i Groruddalen, sier Johansen, som i disse dager styrer Oslo både fra Rådhuset og kjøkkenbordet hjemme.

Han karakteriserer situasjonen som krevende. Særlig det å nå frem med rett informasjon til mennesker som kan lite norsk og bor alene, og å håndheve forskriftene om avstand, spesielt i mindre butikker. Mange blir smittet hjemme. Derfor er trangboddhet en utfordring, påpeker byrådslederen.

Stenersen, Tor

Bekymret for underliggende sykdommer

– Å nå frem med informasjon på alle språk, i alle kanaler, jobbes det intenst med. Vi bruker alt fra Facebook til Whats App og har mye kontakt med de religiøse miljøene. Vi prøver å få frem hvor viktig retningslinjene om avstand og å vaske hendene er, via mennesker i miljøet som folk har tillit til. Enten det er religiøse ledere, lokale Arbeiderparti-politikere eller idrettsledere, sier Johansen.

Han minner om at smitten først kom til Oslo via skiturister som hadde vært i Østerrike og Italia, og at det var andre bydeler som var rammet i starten.

– Det var ikke eldre somaliere på Grønland som tok med seg smitten inn i landet. Det som bekymrer meg, er at en del i innvandrermiljøene har underliggende sykdommer, som diabetes 2, og dermed er veldig utsatt. Mitt inntrykk er at det er en økt bevissthet rundt dette. Vi får vi håpe vi greier å stoppe det.

Bydelslege ble bekymret i forrige uke

Bydelsoverlege Irene Teslo i Gamle Oslo deler Raymond Johansens bekymring.

– Vi har jobbet med dette siden torsdag. I starten sporet vi opp smitte hos skiturister fra Nord-Italia og Østerrike. Så undersøkte vi hvem som hadde vært på et vertshus i Gamle Oslo. Nå har vi oppdaget at det kan være en overrepresentasjon av smittede i det somaliske miljøet. Derfor jobber vi med målrettede og oppsøkende tiltak i dette miljøet, sier bydelsoverlegen.

– Vi vet ikke hvorfor det eventuelt er en overrepresentasjon her. Det kan være at mange jobber helsevesenet og dermed er sjekket og oppdaget.

Mange norsksomaliere smittet

I Stockholm var minst seks av de 15 som hadde dødd av koronaviruset 24. mars svensk-somaliere, opplyser SVT. De fleste hadde underliggende sykdommer. Lederen i den svensk-somaliske legeforeningen, Jihan Mohamed, påpeker at det i den somaliske kulturen er viktig å støtte og besøke hverandre, spesielt når noen er syke.

Onsdag gikk Folkehelseinstituttet (FHI) for første gang ut med informasjon om fødeland for de smittede i Norge. De skriver i en rapport at de kjenner fødelandet til 4539 personer. Av disse er 829 født utenfor Norge. Det utgjør 18 prosent av dem med kjent fødeland. Det er flest personer som er født i Somalia (201), deretter Sverige (45), Pakistan (41), Irak (37), Iran (36), Filippinene (31) og Danmark (30).

For å nå ut til personer med innvandrerbakgrunn er det laget informasjonsbrosjyrer på 42 språk og videoer på 16 språk, opplyser FHI. I tillegg har en rekke kommuner igangsatt tiltak for å nå ut til befolkningen. Flere tusen har lastet ned informasjonsmateriell og delt det videre.

Ketil Blom Haugstulen

– Så langt ser vi ingen generell overrepresentasjon blant utenlandsfødte. Når vi analyserer data etter kjønn, alder, smittested og fødeland, ser vi i imidlertid at noen grupper kan være mer utsatt, deriblant innbyggere født i Somalia. For å nå denne gruppen i enda større grad iverksetter vi nå et tiltak gjennom sosiale medier på somalisk, sier avdelingsdirektør Line Vold.

Politiet med smitteråd på Facebook

Politiet i Oslo gikk nylig ut på Facebook etter at de fikk en bekymring fra smittevernlegen om at det er en økning i antall koronasmittede i den norsksomaliske delen av befolkningen. De understreker rådene om at man ikke samles mer enn fem stykker, holder avstand og vasker hendene grundig.

– Dette er ikke tiden for å være ute og henge sammen i store grupper. Det er heller ikke tiden for å gå på kafé, sier Rune Swahn, forebyggingssjef i Oslo politidistrikt, i videoen.

Bedt om å bistå med å få ut informasjon

Internasjonal helse- og sosialgruppe er et nettverk som samarbeider med andre organisasjoner og instanser om helsemessige og sosiale forhold for mennesker med flerkulturell bakgrunn. Kontaktperson Tayyab Choudri mener dette er en utsatt gruppe.

– Mange innvandrere fra Midtøsten, Asia, Somalia og Afrika generelt, har store familier og bor tett. Dersom de fikk lite informasjon i begynnelsen, kan det være at de ikke har tatt viruset så seriøst som de burde gjort, sier Choudri.

Nettverket er en av mange aktører som har brakt informasjonen de har fått fra Oslo kommune videre. Det samme har Islamsk Råd Norge.

– Vi har bombardert folk med informasjon de siste ukene, både på hjemmesiden vår, Facebook og Whats App. Nå har vi spilt inn en video på norsk, tyrkisk, urdu og arabisk, der vi ber folk om å følge rådene. Den vil vi dele på Facebook og Whats App-grupper, sier informasjonsansvarlig Yasir Ahmed.

Han tror de fleste med innvandrerbakgrunn har fått med seg rådene, men er usikker på om alle har tatt alvoret innover seg.

– Dagen etter at Norge stengte ned, ble det gjennomført et bryllup i det asiatiske miljøet i Oslo med rundt 400 gjester. Jeg tror mange tenker at det er eldre med svakt immunforsvar som rammes. Det har vært mye fokus på risikogruppene, men ikke så mye på at man kan være smittet uten å ha symptomer. Da er det lett å tenke at en selv ikke er blant de smittede.