Gi din stemme nederst i saken:

– Hvis jeg kan drive litterær førstehjelp, er det hyggelig. Skriving handler mye om å skape en form for identitet. Jeg knytter mye av min identitet og mitt forfatterskap til Oslo, sier han og fortsetter:

– Jeg driver ikke med rosemaling av et sted, men med hånden på hjertet, så skriver jeg ut ifra en stor kjærlighet til Oslo. Hvis det skinner gjennom til leseren, er det godt å høre, sier Lars Saabye Christensen.

– Mitt forfatterskap er en slags kjærlighetserklæring til Oslo.

Mange av Aftenpostens lesere mener han er den ultimate Oslo-forfatteren og bør få prisen for sine romaner med handling fra Oslo. Gjennom sine bøker fremstår denne eminente forfatteren som en ildsjel som brenner for byen, mener leserne.

Vi møtes på den lille kafeen Oslo K på Jessenløkken på Fagerborg, midt i Saabye-land. Han er glad for nominasjon til Årets osloborger.

– Aftenposten har fulgt meg hele livet. Jeg leser stadig nekrologene, humrer Lars Saabye Christensen (66).

Stein J. Bjørge

Litterær omsorg for dem som faller utenfor

Han skildrer det han kaller alminnelig vakre mennesker. Men tyngdepunktet ligger hos dem som på en eller annen måte strever. Han er opptatt av utenforskap og ensomhetsproblematikk.

– Alle strever. Men jeg har en spesiell litterær omsorg for dem som faller utenfor og ikke fikser livet hele tiden.

Han mener kvaliteten i en by ikke måles på at de rikeste kjører elbiler, men at de som står nederst på samfunnsstigen, lever et verdig liv.

– Der er det en lang vei å gå. Det er noen paradokser i vår tid: Aldri har vi snakket så mye om utenforskap og mobbing. Aldri er flere blitt mobbet, og mange faller utenfor. Jeg lurer på om samfunnet var mer robust før, sier han.

Han mener det er noe med tidsånden, som dyrker den rå individualismen mer enn fellesskapet.

– Men nå er vi inne på politikk, og det orker jeg ikke. Nå er det snart jul, sier Lars Saabye Christensen.

Stein J. Bjørge

– Forbauset over at jeg holder koken

Om drivkraften bak forfatterskapet, sier han:

– Det er rett og slett gleden ved å skrive. Drivkraften er ikke et budskap eller et ønske om å redde verden. Det handler om fortellergleden og språket. Det er det som gjør at jeg hver morgen står opp og skriver. Jeg er egentlig forbauset over at jeg holder koken. Det var spesielt viktig å holde koken da jeg arbeidet med det siste bindet. Boken ble skrevet i en spesiell situasjon, sier Christensen.

Han forteller i siste bind av Byens spor om den krevende tiden da han fikk påvist kreft og den påfølgende cellegiftbehandlingen.

Stein J. Bjørge

Oslos helsevesen på sitt beste

Han sier mye pent om byens helsevesen:

– Det var en udelt positivt opplevelse. All honnør til helsevesenet, alt har vært på stell. De har gjort alt riktig, slik jeg kan bedømme det. Det har virket bra, sier han.

– Alle de som jobber i førstelinjen, er strålende mennesker, sier Christensen.

Han er veldig opptatt av at Ullevål sykehus skal bestå.

– Det er en viktig kamp, ikke bare for Oslo, men for hele landet. Et gigantsykehus på Gaustad er ikke noen god løsning.

Han synes det er påfallende at mange av byens signalbygg tømmes for innhold uten at det foreligger en plan for etterbruken. Han nevner Nasjonalgalleriet, Deichman og NRK-huset som eksempler.

– Dette viser en sjokkerende mangel på historisk bevissthet. Politikerne må ta seg sammen.

Fakta: Lars Saabye Christensen Prisbelønt forfatter. 66 år.

Bor i en stille villavei mellom Blindern og Vinderen, Oslo.

Debuterte i 1976 med diktsamlingen Historien om Gly, som han fikk Tarjei Vesaas’ debutantpris for.

Slo gjennom i 1984 med oppvekstromanen Beatles, som forteller om fire gutter fra Skillebekk i Oslo.

I 2001 kom Halvbroren, en slektsroman som han fikk både Brageprisen, Bokhandlerprisen og Nordisk råds litteraturpris for.

Oversatt til over 30 språk.

Aktuell denne høsten med tredje bok i trilogien Byens spor, som foregår på Fagerborg i Oslo på 1950-og 1960-tallet.

Nominert til prisen Årets osloborger, som deles ut av Aftenposten.

Beklager økte klasseforskjeller

Forfatteren har alltid vært samfunnsengasjert, og han beklager at klasseforskjellene i byen øker. Vi nærmer oss smertegrensen, mener forfatteren. Han er opptatt av byutvikling og Oslo-politikk.

– Vi må ikke fortette mer. Vi trenger parker, torg og grønne byrom. Jeg liker dårlig at byens politikere fjerner gamle villaområder og fortetter i stadig flere strøk. Det er ikke bra, da får man heller bygge utenfor byen.

Ved siden av å være opptatt av byen har Lars Saabye Christensen tett kontakt med sine lesere.

– Særlig når det gjelder Byens spor, er jeg i en åpen samtale med leserne. Boken åpner opp for lesernes egne historier. Det er rørende. Direkte kontakt med leserne er noe av det fineste en forfatter kan oppleve.

– Når du ikke skriver, hva gjør du da?

– Jeg liker å lese, gå, høre på musikk, og jeg liker å gjøre ingenting. Det er viktig å kjede seg – å kvalitetskjede seg. Det er da man får gode ideer. Det å slappe av i forhold til tid, seg selv, samfunnet og være overbærende overfor alt stresset, det er viktig, særlig i julen, sier Lars Saabye Christensen.