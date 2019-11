Det sier operasjonsleder Svenn Christian Lie ved Oslo politikammer til Aftenposten.

Onsdag kveld måtte en politipatrulje rykke ut til Konghellegaten i Grünerløkka bydel, nærmere bestemt ved Carl Berners plass. Meldingen som hadde kommet inn til operasjonssentralen var av det mer originale slaget. Meldingen gikk ut på at det var en mann, utkledd som ridder, som kom ridende opp Konghellegaten og videre opp Olav Schaus vei.

– Vi må innrømme at vi ble litt overrasket da vi hørte at det var en mann utkledd som ridder. Foruten politihester, så er det ikke så ofte vi får melding om hester i sentrumsnært område. Så da måtte vi ta en kontroll på hva dette var for noe, sier operasjonsleder Svenn Christian Lie ved Oslo politikammer.

Det viste seg mannen var en del av et teaterstykke, hvor hesten og denne ridderen var en del av en mottagelse knyttet til dette arrangementet.

– Hvordan var han kledd?

– Det står dessverre ikke noe mer enn at han var kledd som ridder.

– Var hesten hvit også, kanskje?

– Ja, det hadde gjort seg. Men jeg er også usikker på fargen. Vi fikk ingen beskrivelse. Vi tok heller ikke personalia på vedkommende. Vi synes det var en god idé å la han fortsette ferden for å kunne ønske dette teaterpublikumet velkomne med en hest. Han utgjorde ingen som helst fare hverken for trafikk eller gående, sier Lie.

– Er det egentlig lov å bruke hest i Oslo sentrum?

– Det er vel ingen lov mot det. Så lenge du er aktsom, hensynsfull og varsom så er det lov å lufte hesten sin, ja. Han var som sagt ikke til hinder for trafikken.

– Dette er ikke noe dere opplever plagsomt ofte, kanskje?

– Dette er første gang i løpet av mine år i politiet, i hvert fall, at vi har fått melding om hest med ridder på, sier Lie.