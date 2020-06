Slik ser det ut inne i nye Deichman

Deichman hovedbibliotek i Bjørvika åpner neste uke. Vi har vært på innsiden. Bli med!

Det nye hovedbiblioteket har vært planlagt lenge. Nå åpner det. Slik ser det ut. Dan P. Neegaard

Anders Veberg

Dan Petter Negaard (foto)

11. juni 2020 11:00 Sist oppdatert nå nettopp

Koronaen ble det siste hinderet som utsatte åpningen av det nye hovedbiblioteket. Men nå er det like før dørene åpner. 18. juni er datoen.

Lyset spiller en stor rolle i det nye biblioteket. Dan P. Neegaard

35 års lang prosess

Men reisen hit har vært lang. Det er over ti år siden arkitektkontorene Lund Hagem og Atelier Oslo vant konkurransen om å tegne det nye biblioteket. Og det er 35 år siden Deichman først ble lovet et nytt hovedbibliotek.

344.000 besøkte det gamle hovedbiblioteket på Hammersborg i 2019. Målet for det nye hovedbiblioteket er 2 millioner besøk i 2021.

Nå skal dørene åpne. Budsjettsprekk, vannlekkasjer, forsinkelser, bekymring for fremtidige kostnader og kritikk av fasadevalg har vært hindre på veien.

– Det har vært noen harde, men nødvendige konfrontasjoner. Jeg tror resultatet er blitt til nettopp i den bryningen, sier biblioteksjef Knut Skansen torsdag, da pressen var invitert til forhåndsvisning av biblioteket.

Deichmans folkeverksted tilbyr aktiviteter og opplæring på flere plattformer. Dan P. Neegaard

Norges største bokhylle

– Velkommen til Norges største bokhylle, sa Skansen.

Han pekte på at dette er et flunkende nytt bygg, men samtidig Norges eldste

kulturinstitusjon.

Adressen til det nye biblioteket er Anne Cath Vestlys plass 1 i Bjørvika. Det ligger 650 meter fra Rådhusgata 15, der Carl Deichman startet sitt aller første bibliotek 12. januar i 1785.

En liten kino står klar. Den kan leies ut til private visninger. Dan P. Neegaard

For snart fem år siden satte byrådet et krav om at biblioteket skal hente inn egne inntekter på nærmere 20 millioner kroner i året. Derfor må inntil 7500 kvadratmeter av det nye biblioteket leies ut til eksterne.

Avdelingen for barnebøker byr også på muligheter for å røre på seg. Dan P. Neegaard

En egen scene er bygget for aktiviteter for de aller minste. Dan P. Neegaard

Mer enn bøker

Biblioteket skal handle om mye mer enn bøker. De seks etasjene rommer både verksted, symaskiner, podkaststudio, elgitarer og 3D-skriver, for å nevne noe.

– Biblioteket er ikke hjemme, ikke jobb, men et sted midt imellom, sa Skansen.

Sjefen gjør et poeng ut av at dette skal være et bibliotek for hele Oslo. Utenom auditoriet, som heter Deichmansalen, er alle rom oppkalt etter steder i Oslo.

Fakta Det nye hovedbiblioteket: Åpner 18. juni 2020 kl. 17. Skulle åpnet 28. mars, men ble utsatt på grunn av koronaen. Åpningstider: 8–22 på hverdager, 10–18 i helgene. Byggefasen begynte i 2014 Bruttoareal: 19.600 m² Funksjonsareal: 13.560 m² Antall etasjer: Fem, med innskutte mesaniner og underetasje Besøkstall: Målet er 2 millioner i året Plan- og designkonkurransen for Deichman Bjørvika ble vunnet av Lund Hagem Arkitekter og Atelier Oslo våren 2009 Vis mer

På hovedbiblioteket kan du øve når du får kjeft for å bråke hjemme. Dan P. Neegaard

I tillegg til auditoriet der det skal være rom for arrangementer, inneholder biblioteket bar og restaurant samt et torg med kafé ved hovedinngangen. Også privatpersoner kan leie rom til egne arrangementer.

Men på grunn av koronaen åpner ikke de store arrangementene før til høsten.

Selv symaskinen har fått plass i bibliotekets verksted. Dan P. Neegaard

Kanskje kommer kronprinsen

18. juni er det åpningsfest. Da blir det gjennomført en lukket åpningsseremoni for inviterte gjester, men den skal strømmes på Facebook. Dit kommer blant andre H.K.H. Kronprins Haakon, ordfører Marianne Borgen (SV) og byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Forfatterne Camara Lundestad Joof og Lars Saabye Christensen leser en prolog til biblioteket. Maria Lotus og Lars Lillo-Stenberg spiller musikk, og barnekoret ved Den Norske Opera & Ballett skal synge.

Kunstverket av Lars Ø. Ramberg er satt opp i foajeen. Dan P. Neegaard

Neonlys og naturlig lys

Noe av det første som møter dem som går inn i biblioteket, er et kunstverk av neon. 400 meter neonrør, faktisk – og det er kunstneren Lars Ø. Ramberg som står bak.

Det skal symbolisere aktiviteten på innsiden av hodene til gjestene.

Torsdag 11. juni, da pressen slapp inn, var kunstneren selv til stede, synlig lettet av å endelig se kunstverket Brainstorm der det skal være, og med lysene på.

1000 barn hjalp til med å frakte 6000 bøker fra det nye biblioteket til det gamle. Dan P. Neegaard

I det gamle hovedbiblioteket var det et lukket magasin der mange av de eldste bøkene lå. Nå er de satt i hyller og gjort tilgjengelig for publikum.

– Det er langt flere bøker på utstilling her enn i det gamle hovedbiblioteket, sier avdelingsdirektør for Hovedbiblioteket, Merete Lie.

I alt er det omtrent 450.000 bøker, blader, plater og lignende i Bjørvika.

Slik ser det ut på innsiden av bygningsdelen som svever over plassen under. Dan P. Neegaard

Deichman-samlingen, som består av 20.000 bind, skal være mer tilgjengelig enn før. Er du interessert, kan du få se på de eldste bøkene, men det må avtales på forhånd. Den eldste boken i biblioteket er Aslak Bolts bibel fra 1250.

Det meste fra det tidligere lukkede magasinet er nå satt i hyller, og er tilgjengelig for publikum i kjelleren. Dan P. Neegaard

Her er noe av samlingen. Det skal pakkes ut av plast og settes i monter. Dan P. Neegaard

Naturlig lys og linjer setter preg på hver etasje. Det er fullt av små rom til å lese eller arbeide i. Og bøkene – som fortsatt er midtpunktet – er kommet opp i hyllene etter at 1000 barn hjalp til med å bære 6000 bøker fra det gamle biblioteket til det nye i januar.

Små og fargerike rom langs bokhyllene inviterer til mer rolige opplevelser og konsum. Dan P. Neegaard

Og utsmykninger strekker seg langs avdelingen for kunst og håndverk.

Fra avdelingen for kunst og håndverk. Dan P. Neegaard

Deichman har utviklet en egen stol til det nye hovedbiblioteket. Dan P. Neegaard

Her kan du se flere bilder fra innsiden av biblioteket:

Det er rom for å slappe av med spill og andre aktiviteter. Dan P. Neegaard

Det nye biblioteket har møblerte og rolige plasser mellom alle bøkene. Dan P. Neegaard

Små rom er klargjort for selvstudier i rolige omgivelser. Dan P. Neegaard

Her er signal om veien til barneavdelingen. Dan P. Neegaard

Skriv gjerne din egen bok på nye Deichman. «Materialene» ligger klare. Dan P. Neegaard