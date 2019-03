Uansett om det bør hete Majorstuen eller Majorstua kan vi slå fast at områdenavnet kommer fra Michael Wilhelm Sundt som forpaktet et lite sted under Nedre Blindern gård.

Her bodde han både med sin første og andre kone frem til han døde 19. oktober 1759; tragisk nok bare en uke etter at han hadde giftet seg for andre gang.