Bombegruppe har forlatt gjenbruksstasjon

I ettermiddag kom meldingen om at politiets bombegruppe var på vei til Haraldrud gjenbruksstasjon i Oslo etter at det er funnet mulige eksplosiver i en container. Nå melder melder VG at de har forlatt området.

– Situasjonen er avklart per nå, og det er helt trygt å oppholde seg på Haraldrud. Det området hvor det mulig eksplosive avfallet ligger, er fortsatt sperret av for videre undersøkelser, sa operasjonsleder Gjermund Stokkli til VG.

– Politiets bombegruppe var på plass ved anlegget og gjorde undersøkelser, bekreftet kommunikasjonssjef Bim Cornelia Kase ved Norsk Gjenvinning.

60 personer ble evakuert tidligere onsdag ettermiddag, men VG skriver nå at store deler av Norsk Gjenvinnings anlegg går som normalt etter det mulige funnet av sprengstoff.

– Vi evakuerte for sikkerhets skyld, men foreløpig er det ikke funnet eksplosiver. Det startet med at kunder trodde de så noe som kunne ligne på eksplosiver i en container og varslet, sa Kase tidligere i dag.

Politiet meldte på Twitter at de er på plass, men at det ikke var mistanke om noe kriminelt.

Kan være gammelt sprengstoff

– Vi søker gjennom containerne nå. Det er mye søppel, så dette tar tid, sier operasjonsleder Tor Gulbrandsen ved politiet i Oslo.

Gulbrandsen forteller at søppelet i containeren kommer fra rivingen av et hus i Hølen. Det er ikke sjeldent at man finner rester av sprengstoff fra krigen eller gammel dynamitt.

– Når man river hus, kan gammel ammunisjon eller dynamitt dukke opp. Disse sprengstoffene kan være ustabile. Vi har fått beskjed om at det fortsatt står en container i Hølen, så bombegruppen drar også dit for å sjekke, sier han og understreker at det ikke er snakk om hverken en bombe eller bombetrussel.

Saken oppdateres.