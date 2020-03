Naboer reagerer på snødumping rett i Oslofjorden – Vi har ikke gitt tillatelse, sier Fylkesmannen

Til tross for at reglene for snødumping i fjorden er kraftig strammet inn, gikk snøen som ble ryddet på kaia i helgen, rett ned i vannet. Oslo Havn viser til 24 år gammel tillatelse.