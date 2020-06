To menn pågrepet etter knivstikking i Oslo sentrum, opplyser politiet

En person er alvorlig skadet etter å ha blitt knivstukket i Storgata i Oslo.

Politiet fikk melding om knivstikking i Storgata onsdag kl 14.51. Dan P. Neegaard

24. juni 2020 15:03 Sist oppdatert nå nettopp

– Vi lette med mange patruljer etter to gjerningsmenn som løp fra stedet etter hendelsen, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt til NTB.

Nå melder politiet at to menn er pågrepet.

– Fornærmede er kjørt til sykehus og får behandling der, skriver politiet på Twitter.

Politiet fikk melding om knivstikkingen onsdag klokken 14.51. De har sikret åstedet og er i gang med å innhente vitneforklaringer.

Knivstikkingen skjedde ved utestedet Rett Inn Bar. Dan P. Neegaard

Hendelsen skjedde ved utestedet Rett inn bar i Storgata. Politiet kjenner foreløpig ikke til forløpet til hendelsen.

Etter at politiet snakket med vitner på stedet, har de retningen de to mistenkte gjerningspersonene løp i. Politiet har sikret åstedet, og mange patruljer i sentrum leter etter de to.

– Vi vet hvilken retning de løp, men de er ikke pågrepet, sa Stokkli til Aftenposten.