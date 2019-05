Voldtektssiktet 17-åring varetektsfengslet i to uker

17-åringen ble fremstilt for varetektsfengsling bak lukkede dører i Oslo tingrett onsdag ettermiddag. Der ga tingretten politiet medhold i å varetektsfengsle gutten, som får to uker med brev og besøkskontroll.

Mindreårig

17-åringen er siktet for å ha voldtatt en jente i slutten av tenårene. Overgrepet skal ha skjedd innendørs på en adresse på Holmlia tirsdag ettermiddag.

Til tross for at siktede ikke er fylt 18 år, og fortsatt regnes som mindreårig, har retten funnet at varetektsfengsling ikke vil være et uforholdsmessig inngrep.

I vurderingen er det lagt vekt på sakens betydelige alvor, og lovbruddets art, kommer det frem av siktelsen.

Mistenkt for ran og ransforsøk

Da politiet ble varslet om hendelsen, rykket de ut med seks utrykningskjøretøy. Siktede ble pågrepet samme kveld, og den fornærmede ble ivaretatt av helsevesenet og sine nærmeste.

Politiet beskriver 17-åringen som en kjenning av etaten.

I siktelsen kommer det frem at det er skjellig grunn for å mistenke siktede for en rekke forhold i perioden februar 2018 til mai 2019. Forholdene involverer ran og ransforsøk, bæring av kniv og trusler med kniv.

Siktetes forsvarer har ikke besvart Aftenpostens henvendelser torsdag.