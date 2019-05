– Vi har utstyr som kan detektere om det er droner i området. Så har vi noen metoder for hvordan vi kan håndtere eventuelle droner, sier stabssjef Martin Strand i Oslo politidistrikt til Aftenposten.

Han ønsker ikke å si noe om hva slags droneforsvar politiet har tilgang til.

– Det er et vidt spekter av tiltak som kan iverksettes.

– Er det forhøyet risiko for hendelser 17. mai?

– Nei, det er den generelle risikovurderingen som PST kommer med som er grunnlaget for våre tiltak. Vi har ingen opplysninger om at det er noen som har vond vilje i forhold til 17. mai.

Advarer om at GPS-signaler kan bli forstyrret

Det er ikke offentlig kjent hva slags utstyr politiet har til bruk mot droner, men på markedet finnes det blant annet et system produsert av Skylock i Israel.

Det norske firmaet Squarehead Technology AS produserer akustiske sensorer for å oppdage droner i luftrommet.

Squarehead Technology AS

Forsvarssystemer mot droner har blant annet mulighet til å forstyrre styringssignalene fra dronebrukerens kontrollenhet, slik at dronen automatisk går tilbake til stedet den ble sendt opp fra og lander der.

Antidrone-systemer kan også forstyrre GPS-signalene, slik at det blir umulig å bruke droner på vanlig måte.

Politiet i Oslo har via Avinors NOTAM-kontor sendt ut en advarsel til piloter om at GPS-signalene i en radius på 3,6 kilometer fra Oslo sentrum kan bli forstyrret 17. mai.

Forbudt hele året

I Oslo er det forbudt å fly droner, helikopter og småfly over sentrum hele året. Dette forbudet gjelder selvsagt også 17. mai.

En undersøkelse som Opinion AS gjennomførte i 2018 for bransjeorganisasjonen UAS Norway, viste at det da var 400.000 droneeiere i Norge. Hvis én av disse sender opp en drone for å filme barnetoget i Oslo, risikerer vedkommende en bot på 12.000 kroner.

Det er straffenivået politiet har lagt seg på, ifølge bransjeorganisasjonen for profesjonelle dronebrukere i Norge, UAS Norway.

– Hvis noen av ubetenksomhet bruker drone i Oslo 17. mai, så vil det skape utrygghet, sier Strand.

Oppfordrer til forsiktighet

Det er mulig å få tillatelse til å fly drone i Oslo hvis det er et samfunnsnyttig formål, men ingen har søkt om tillatelse 17. mai, skriver Teknisk Ukeblad.

Hvis du planlegger å fly drone for å fotografere barnetoget andre steder enn Oslo gjelder de vanlige reglene, som du finner på hjemmesidene til Luftfartstilsynet. En av reglene er at det er forbudt å fly nærmere en folkemengde enn 150 meter.

– Vi oppfordrer til å utvise ekstra aktsomhet på 17. mai da det er mange mennesker ute, og huske på personvernhensynet hvis du skal ta bilder, sier Kjell-Sture Johansen i Luftfartstilsynet til Teknisk Ukeblad.