Både bevæpnet politi og Forsvaret er til stede under Oslo maraton

– Det er Heimevernets militærpoliti som er til stede, hovedsakelig for å bidra til å løse trafikksituasjonen under Oslo maraton, sier politioverbetjent Krister Hoel i Trafikkorpset.

Både politiet og Forsvaret er bevæpnet under avviklingen av løpet lørdag.

– Politiet er bevæpnet i forbindelse med at det er avvikling av et større arrangement. Det er ikke økning av trusselnivået, det er ikke slik at vi har mottatt meldinger eller opplysninger som tilsier at trusselnivået er høyere enn vanlig, understreker operasjonsleder Vidar Pedersen.

Vil tre inn i en krisesituasjon

– Soldatene er fast personell, ikke rekrutter. Militærpolitiet har og skal ha trening med trafikkavvikling, det er grunnen til at de er med under avviklingen, sier Hoel.

– Forsvaret har hatt øvelse hele uken, men det er naturlig at de er mer synlige i dag, med den oppgaven de har fått, sier Pedersen.

– Men det er klart at de vil tre inn dersom det skulle oppstå en situasjon der det er nødvendig og naturlig, sier han.

Reagerte negativt

Thomas Henden kontaktet Aftenposten etter at han oppdaget militærpolitiet ved Smestad. Han synes militær tilstedeværelse ga ubehagelige assosiasjoner.

– Jeg blir skremt av dette, selv om jeg tror at det er overdreven beredskap. Det er ubehagelig. Slik vil ikke jeg ha det i Norge, sier Henden.