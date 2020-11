Stanser gigantplanene for Gunerius

Planen var passasjer, åpne torg, hotell, serveringssteder og kino. Nå trekker Olav Thon i nødbremsen og stanser alle planene.

Med en ekstra etasje og ny fasade så Olav Thon for seg at det gamle Gunerius-tårnet skulle få leve videre. Dark Arkitekter

24. nov. 2020 19:18 Sist oppdatert 9 minutter siden

Tre år er gått siden Olav Thon lanserte sine gigantiske planer for kvartalet rundt Gunerius kjøpesenter. Da hadde han allerede fått tommelen ned for første forsøk.

Neste forsøk ble også avvist. For få boliger, for mye nybygg og for høye hus, lød dommen. Våren 2019 satte Thon nye arkitekter på saken, modererte planene kraftig og fikk uventet ros fra Byantikvaren.