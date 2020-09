Nå rives «Ondskapens hotell»

I vinter kan skibussen igjen stoppe på Bislingen i Nordmarka.

I 1967 sto den klar, 691 meter over havet. Bislingen markastue og hotell med 28 sengeplasser og en vintercampingplass. Nær en alpinbakke lå alt til rette for et flott utfartssted i Nordmarka, i Lunner kommune på Hadeland.

I 2008 var situasjonen en annen. Både området og hotellet hadde forfalt. I 2014 la Bislingen Eiendom AS frem planer om å bygge et 12 etasjer høyt hotell med 150 rom og slalåmbakke på eiendommen. Debatten ble het. Selskapet gikk konkurs.