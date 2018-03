– Jeg flyttet til Oslo så fort jeg kunne. Det var hit alle ville, til byen for å bli rockestjerner. Jeg var 18, fikk meg en studenthybel på Anker i Storgata og brukte kveldene på konserter og hip hop jams. Oslo er det eneste stedet å være om du driver med musikk i Norge. Det er så mye kreativitet her, folk fra alskens utkantstrøk og verdensdeler. Jeg digger den miksen.

– Nå bor jeg på Tøyen, som er akkurat sånn jeg liker Oslo: Masse liv i gatene, sjapper som er åpent til langt på natt. Nå er jo Tøyen blitt litt fjongt , men jeg kan ikke klage på gentrifisering, jeg er jo en del av det selv. I sommer – når jeg ikke er ute og spiller konsert – skal jeg ha lange dager i studio og kanskje rekke litt kveldssol på balkongen. Jeg jobber veldig bra når andre har ferie. De fleste bra platene jeg er med på, er laget på sommeren.

– Det eneste jeg savner i Oslo, må være et sted som Barongsai var i sin tid: En reinspikka, legendarisk hip hop-klubb. Åh, det stedet var fett. Jeg lever i håpet om at noen skal slå til og skape noe lignende. Det blir vel med håpet.

Fakta: Pål Tøien (33) Rapper kjent som OnklP. Flyttet fra Lillehammer til Oslo da han var 18. Bor på Tøyen. Spiller på Dissimilisfestivalen på Rådhusplassen søndag 11 juni. OnklP og Slekta spiller på Norwegian Wood fredag 16. juni. Best med Oslo: Folk. Den generelle osloboer er kul. Noen klager på at nordmenn er kjedelige og inneslutta, det er jeg helt uenig i. Verst med Oslo: Vinterne er dølle. Alltid stress å komme seg fra A til B. Og longboards på Løkka ser like dust ut som det alltid har gjort.

Klubb

Blå

Brenneriveien 9

Blå er alle tiders. De har fete konserter og beliggenheten er perfekt. Dessuten er «layouten» på Blå sånn at du må stå oppreist – og etter hvert bare danse.

Kafé

Café Sara

Hausmanns gate 29

Kveldene starter og slutter her. «Halla Pål», sier betjeninga når jeg kommer inn. Føler meg som hjemme. Dessuten har de chill meny og er et av de få stedene i Oslo du får et ordentlig måltid på natta.

Geir Salvesen

Drink

Himkok

Storgata 29

Trivelig sted der jeg alltid føler meg bra. Proff betjening som disker opp med hjemmelaga brennvin og coctails du aldri har smakt før.

Dagen derpå

Lucky Bird

Vulkan

Dagen derpå må jeg ha fritert kylling og amerikansk griseri. Mac’n’cheese! Jeg kliner til på sånne dager og stikker enten hit eller på Way Down South på Grünerløkka. Fritert kylling er det beste noensinne. Det må til når det er tungt.

Anette Karlsen

Park

Sofienbergparken

Sofienberggata 14

Alltid vært min foretrukne park. Masse plass, masse folk. Hvis du føler deg sosial, er det bare å stikke dit. Jeg spilte nettopp inn musikkvideo der med Admiral P og tusenvis av dansende mennesker der. Sjekk ut.

Butikk

Lokk shop

Torggata 22

Selger capser, amerikanske drakter og sportswear som er en hip hopers drøm. Jeg kan stå der og glo i timevis, på hundrevis av fargerike capser. Før var jo slike ting umulig å få tak i her i Oslo. Ellers må jeg nevne Stress, fortsatt en favoritt for sneakers.

Frisk luft

Skaterampen i Torshovdalen

I gamle dager pleide jeg å skate. Nå har jeg nok med å overleve. Men jeg liker å se på andre som skater, og da drar jeg til rampen i Torshovdalen. Der er jeg grillmester og cheerleder. Sitter og heier. Styrer med pølser til skaterne.

Trening

Oslo bokseklubb på Jordal Idrettspark

Jordalgata 12a

Jeg har begynt å bokse med noen gutter fra bandet. Jess! En gang i uka, kanskje to. Det er dødsbra trening og det sunneste jeg gjør. Miljøet er topp. Personlig sikter jeg ikke heelt mot toppligaen ennå, men anbefaler alle å teste ut selv.