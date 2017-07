Mellom surfebrettene står et stort flygel. På do blinker en lysekrone og diskokule i taket, og små byster av kjente komponister troner mellom såpe og toalettpapir. Kommer folk innom for å leie brett, risikerer de å få en dose Beethoven på kjøpet. For her holder Norges «villeste» komponist og pianist hus.

Aksel Kolstads Café de Concert er en blanding av SUP/surfesjappe og konsertlokale. Ytterst på Tjuvholmen gjør den selverklærte surrealisten det han kan for å bringe klassisk musikk ut til folket.

Anette Karlsen

– Forleden var 42 kinesiske forretningsfolk her inne mens jeg spilte Grieg og Prokofjev, sier Aksel Kolstad og gir en demonstrasjon av sitt favorittstykke, Romeo og Julie, så det formelig rister i toalettskålen.

– Morsomt at næringslivet i Kina har fått øynene opp for Aksel Kolstad, fastslår han. Og det er ikke bare kinesisk næringsliv som har fått øynene opp for den mildt sagt utradisjonelle klassiske pianisten, kjent for sine pianoshow ispedd stand up-komedie, der han ofte gjør entré på rullebrett.

Allerede da han begynte på Musikkhøgskolen i 2002, bestemte Aksel Kolstad seg for å ta grep.

– Jeg skjønte at her utdannet vi oss til arbeidsløshet, for markedet er for lite i forhold til antallet musikere som utdannes. Dermed bestemte jeg meg for å lage et utstillingsvindu for klassisk musikk, sier pianisten og komponisten.

Hver 4. torsdag i måneden arrangerer han «Aksels get together» og serverer champagne og pølser med lompe før han spiller konsert i en av sine mange rutete dresser.

Kolstad serverer pølser fra en lokal pølsemaker i fødebyen Fredrikstad, og ifølge ham selv har pølsefestene internasjonalt ry. Da han traff selveste Grace Jones i London, spurte hun ham «where is the wiener?», flirer Aksel Kolstad og demonstrerer Grace Jones’ kroppsspråk da hun stilte spørsmålet.

Anette Karlsen

Nakenstunt vekket internasjonal presse

Da pianisten skulle ha sin USA-debut i selveste Carnegie Hall i New York, og ingen skrev ett ord om det i norsk presse, poserte han kun iført sølvmaling på Alexander Kiellands plass. Fotografiet ble plantet hos et amerikansk nettsted, og så gikk bildet av den nakne pianisten verden rundt. Slik ble norsk presse oppmerksomme på musikeren fra Fredrikstad. Etter dette stuntet har han ikke hatt behov for å kle av seg i offentligheten.

Hans Café de Concert i Oslo blir anbefalt som et sted å besøke for turister. Time Magazin omtalte ham som «Quentin Tarrantino of classical music», Gøteborgsposten skrev «Franz Liszt of our time». I USA blir han ofte sammenlignet med den dansk-amerikanske komikeren Victor Borge.

– Først er jeg morsom, så spiller jeg. Og jeg spiller hele stykket, mens Borge var mer kjent for å stykke det opp.

Anette Karlsen

Kolstad forteller historier og lager show, men han tuller ikke med musikken. Der er han kompromissløs.

– Håndverket må være på plass. Jo mer man roper, jo bedre må man spille, fastslår den utøvende komponisten. Fallhøyden er nok mye større for meg enn for andre pianister, for jeg roper så høyt.

Han fremfører egne verk med symfoniorkester og spiller klaverkonserter i sine rutete dresser i Moskva, London, New York, Cascais og Japan.

– Jeg er ikke så glad i crossover, der man blander pop, rock og klassisk og synes det er trist at mange klassiske musikere som har utdannet seg i 10 år må bytte sjanger, sier han.

Konsert & surfing

Siste utspill for å nå nye målgrupper, er organiserte surfe- og konsertturer til Portugal .

– Først spiller jeg konsert i en flott kirke i Cascais. Så har jeg alliert meg med et lokalt surfebyrå og tar konsergjengene med på stranden. Tanken er at når man bruker andre elementer, er det lettere å like noe man ikke vet hva er.

Til hans Café de Concert kommer både unge og nysgjerrige og mer erfarne konsertgjengere. Kolstad arrangerer også events og seminarer for næringslivet. Unge dansere og musikere får holde forestillinger i lokalene.

– Hvorfor alle disse ablegøyene?

– Pappa var landslagstrener i basket, moren min var skuespiller. Jeg spilte basket og tenkte på musikk eller spilte piano og tenkte basketball. Jeg tør påstå at jeg er den mest atletiske konsertpianisten i verden, sier han med et lurt smil og forteller at han elsker å surfe og ha det moro, og at hans kobling til surf og SUP, er moderne impresjonisme.

– Slutt aldri å gjøre noe du synes er gøy, sier Aksel Kolstad og føyer til: – Mozart var også leken.