– For tre år siden falt valget vårt på strihåret vorsteh som er en allsidig jakthund, forteller Karianne og Olav Thøger Haaverstad.

De er ivrige jegere. Før de traff hverandre, hadde de settere og pointere. Og i sommer fikk Vindja, vorsteh-tispen deres, sitt første hvalpekull.

Det var mange som ønsket å kjøpe hvalp fra dem nå i sommer, viste det seg. Ferietiden er høysesong for ny hund.

Fakta: 10 tips før du kjøper hvalp Ikke velg rase etter utseende. Undersøk hva rasen faktisk krever av aktivitet og stell i hverdagen. Spør deg selv: Hvorfor vil jeg ha hund? Har jeg kapasitet, tid og penger til å ha en hund i opptil 15 år? Vet jeg hva som kreves av lufting, veterinærbesøk, feriepass, riktig fôring og utstyr? Finn en oppdretter du stoler på og som er opptatt av å bidra med råd i hvalpeperioden. Ikke kjøp hund gjennom nettannonser, hvor opphavet og sykdomshistorikk er ukjent. Spør familie og venner, før du kjøper hund, om de kan passe hunden enkelte kvelder og ferieuker. Valpen skal lære å bli renslig, være alene, sosialiseres og bli kjent i miljøet sitt med snuseturer og lek. Sett av god tid til innlæring de første månedene. Det kan være lurt å ta ut ferie og avspasering de førte ukene. Å være alene hjemme, selv korte stunder, er noe hunden aktivt må trenes opp til. Spør deg selv hvor sporty du er. Finn en hunderase som vil trives med din livsstil og tempo. Regn på hva det koster å ha hunderasen: fôr, årlige veterinærbesøk, forsikring og utstyr. Forsikre valpen fra datoen du overtar som eier. Sjekk at forsikringen dekker hele hundens liv. Finn en veterinær du trives med før du kjøper valpen. Kilde: Tess Erngren, GoodDog

– Det viktigste når man skal velge hunderase, er å tenke over hva man ønsker å bruke hunden til og hva slags liv man lever, forteller oppdretterne.

– Hva sa dere til hvalpekjøperne?

– Først og fremst at hunder tar mye tid og bør bli en stor del av livsstilen. Vi valgte hvalpekjøpere som jakter eller er veldig aktive. Vi synes hunder skal brukes til det de er avlet for. Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger på om hvalpene blir gode jegere.

De bor i et hus på Store Stabekk gård. Hvalpene er vant til å se 21 frittgående høner trippe forbi. Hundemor Vindja bryr seg hverken om høner eller ender på gården, men tar stand med en gang to duer lander på bakken.

Velg riktig hund for deg

For å bli sikker på om du skal kjøpe for eksempel en brukshund, selskapshund, spisshund eller en miniatyrhund, bør du snakke med andre hundeeiere og møte hunderasen du vurderer å kjøpe.

Metodene på hundekursene for ferske hundeiere varierer. Fagfolk diskuterer hva som er best som hundefôr, vått eller tørt. En hundeeier må ta mange valg. Men dette er eksperter Aftenposten har pratet med, enige om:

Hvalper bør gå hvalpekurs for å sosialiseres med andre hunder og mennesker.

Før du kommer dit, må du finne en rase som passer. Det er morsomt med en leken boxer, men har familien kapasitet og tid til å aktivisere den flere timer hver dag? Flere hundeskoler tilbyr veiledning og kartlegging av hundekjøper for å finne frem til passende hunderaser.

Snakk med flere, ikke bare én oppdretter, om hunderasens behov. Finn en oppdretter du trives med. Noen oppdrettere følger opp hvalpekjøperne sine, andre ikke.

Mange har rasespesifikke sykdommer du bør kjenne til. Ikke minst gjelder det mange av de mest populære.

Tenk igjennom: Har du noen som kan passe hunden for deg når du er på ferie eller reiser vekk?

Stor eller liten rase?

Hva bør man tenke på hvis man ønsker seg en stor hund? Vi spurte Nora Skotaam, hvalpeformidler i Norsk grand danois klubb. Den «store dansken» er den største rasen av alle.

– Hvis man vil ha en stor hund?

– Da bør man være etablert med bolig og gode luftemuligheter, og ikke student og flytte rundt, sier Skotaam.

– En hund på mellom 60 og 90 kg er krevende, fordi den trenger plass. Er du borte på jobb om dagen, kan du ikke be hunden gå bort, når du skal slappe av etter jobb. En hund må føle seg elsket. Da får du en rolig hund, legger hun til.

Men du bør ikke automatisk tro at løsningen er en liten hund. De kan være mer enn en håndfull, understreker oppdretter May Cathrine Bø. Hun er hvalpeformidler for minatyrrasen löwchen, en rase med økt etterspørsel.

– Hvis vi ønsker oss en hunderase på 5 til 8 kg?

– Husk at en miniatyrhund er en stor hund i lite format. Den trenger samme oppfølging med hundekurs, mental stimuli og aktiviteter som en stor hund, sier Bø.

Mai til august er høysesong for valpekjøp

Paal Audestad

Paal Audestad

– Norsk Kennelklubb registrerer i overkant av 30.000 valper hvert år, opplyser Cecilie Holgersen, leder kommunikasjon i Norsk Kennelklubb.

I perioden mai til august registeres mellom 40 til 50 prosent av disse hvalpene, med en topp i juni og juli.

– Dette er gode tall. Det viser at folk bruker ferien på det nye familiemedlemmet og tar hvalpekjøpet alvorlig. Hvalpen blir bedre rustet til å være noe alene, når skole og jobb begynner igjen, sier hun.

Border Collie er den mest populære rasen her til lands, fulgt av norsk elghund og staffordshire bull terrier. To nye raser er godkjent i Norden i år: american rat terrier og amerikansk nakenterrier.

Hund i byen stiller andre krav

Før du kjøper hund, må du tenke igjennom hvor du bor. Å ha hund i byen kan kreve mer av hundeeier pga. trafikkbildet, støv om sommeren og salting og strøing om vinteren. Du kommer tettere på folk og andre hunder, så dressursen må sitte.

Mange byer og kommuner har områder der hunder kan løpe fritt sammen. Utenfor båndtvang-perioden om sommeren kan også hunden løpe fritt i mange parker - men husk at loven krever at du alltid har kontroll på den likevel.

– Det er avgjørende å finne frem til riktig rase for en enkeltperson eller familie, sier Tess Erngren i GoodDog.

Hun holder hundekurs over hele Oslo-området.

– Man unngår da å komme i den triste situasjonen at man ikke håndterer hverdagen med egen hund. Det krever mye av hundeeier om rasen trenger flere timer aktivitet daglig eller er reservert overfor mennesker den ikke kjenner. Det er viktig å sette seg inn i hvilke arbeidsoppgaver en hunderase er avlet til.

Paal Audestad

Stockholm har rundt 350 hundebarnehager

Såkalte brukshunder, som de ulike jaktrasene trenger ofte mye mental stimulans for å være fornøyde, altså snusing og ulike lekeaktiviteter. Spisshunder, som huskier, trenger mye fysisk stimulans. Også selskaphunder trenger aktivitet fra tre til seks timer pr. dag, mener Ergren.

– Hvor lenge bør en hund være alene på dagtid?

– Man skal ikke ha som utgangspunkt at en hund kan være alene i timesvis. I Sverige anbefales tre til fire timer pr. dag, med en maksgrense på seks timer. Er hunden alene i timesvis, kan den utvikle negativ adferd. I Stockholmsområdet finnes rundt 350 hundebarnehager. Et slikt tilbud finnes dessverre nesten ikke i Norge.

– Å trene hvalpen på å være alene hjemme, er vesentlig?

– Ja! Det skal man begynne med med en gang, men på riktig måte. Man begynner med noen få sekunder og øker etterhvert. Valpen må bli trygg på at eier kommer tilbake. Det gir et godt grunnlag på å bli vant til å være noe alene, sier Tess Erngren.

– Stadig flere kjøper hund?

– Ja, vi ser en økning. Men mange hundekjøpere har en lite kunnskap. De har ikke tenkt nøye igjennom om de har nok tid og penger til det et hundehold krever. Noen ser noe søtt på nettet og kjøper hund uten å forberede seg. Mange ganger betaler de alt for mye for en hund de ikke vet nok om. Det er viktig å holde seg til seriøse oppdrettere som gir grundig informasjon.