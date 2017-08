Audun Lysbakken: – Høyres snakk om dusj, vafler og hodeplagg er en stor avledningsmanøver

– Det er store forskjeller i byen vår og ulikhetene vokser raskt, sier Oslo-kandidat for SV, Kari Elisabeth Kaski til Aftenposten.

Det er fem uker til 11. september og stortingsvalg. Mandag startet Sosialistisk Venstreparti valgkampen med å reise på tvers av hovedstaden. Målet for partileder Audun Lysbakken og Kaski var å ta forskjeller bydelene imellom nærmere i øyesyn.

I forrige uke kranglet toppolitikere i flere partier om hva norske verdier er og i hvilken grad disse er under press. Lysbakken mener debatten har feil fokus.

– Høyres snakk om dusj, vafler og hodeplagg er en stor avledningsmanøver fordi de ikke vil at folk skal se hvordan denne regjeringen har tjent en liten økonomisk elite og ikke folk flest, sier partilederen, som vil gjøre valgkampen til et generaloppgjør om ulikhetene mellom makt og rikdom i landet.

Kuttet i Groruddalssatsingen

Lysbakken og Kaski mener at ulikhetene i Oslo illustrerer at regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet ikke tar økonomiske og sosiale forskjeller på alvor. Det til tross for at SV selv sitter i byrådet og gikk til valg på å utjevne forskjeller i samme by.

Det har i flere år vært bred politisk enighet både på kommunalt og statlig nivå, om at bydelene sør og øst i byen er prioriteringsområder.

Groruddalssatsingen har vært en del av dette. Fra 2007 til 2016 forpliktet både stat og Oslo kommune seg til å bidra med minst 50 millioner kroner hver til byutviklingsprosjektet som skal løfte området.

I 2017 har byrådet avsatt 55 millioner kroner. Staten kuttet imidlertid støtten til 33,3 millioner kroner, ifølge Oslo kommunes hjemmesider.

– Ovenfra-og-ned holdning

I midten av juni stemte Høyre og Frp imot SVs stortingsforslag om å øke Grorudssatsingen. To dager senere var statsminister Erna Solberg (H) og justisminister Per Willy Amundsen (Frp) på besøk på Stovner politistasjon i forbindelse med en økende ungdomskriminalitet og bilbrannbølgen i området.

Der uttalte Solberg blant annet at «foreldre og lokalsamfunn også må gjøre sin del» for å snu trenden. Det gjør Kaski oppgitt.

– Statsministerens besøk på Stovner er et veldig godt eksempel på det som er symptomatisk for denne regjeringen. Først stemmer de ned satsingen i Groruddalen, som de i tillegg har kuttet. Så sier de rett etterpå at de tar området på alvor og at voksne må engasjere seg mer, sier hun.

– Det er en ovenfra-og-ned holdning. Det er et politisk ansvar å løfte disse områdene gjennom ulike tiltakene, fortsetter Kaski.

– Regjeringen stikker kjepper i hjulene for byrådet

– Hva konkret er disse tiltakene?

– Vi foreslår en Oslo øst/sør-pakke som skal gjenopprette og øke Grorudssatsingen fra statlig hold. I tillegg skal den inkludere Søndre Nordstrand, sier Kaski.

Pakken inneholder blant annet en bomiljøpakke på 50 millioner hvor belastede boligområder skal løftes. I tillegg vil Kaski ha hva hun kaller en mer sosial boligpolitikk. Det handler blant annet om å sørge for flere kommunale boliger over hele byen, også på vestkanten.

– Dette ble også lovet av byrådet som SV er en del av. Flere vil nok si de helt store resultatene har uteblitt. Hva er grunnen til det?

– Det byrådet gjør nå er viktig, men det kommer til å ta tid. Vi blir nok ikke ferdig med satsingen innen fire år. Det er en stor skute som må snus, etter lang tid uten at mye er blitt gjort, sier Kaski.

– Ved å ikke støtte et forslag som Groruddalssatsingen, så mener vi at regjeringen er med på å stikke kjepper i hjulene for byrådet både på forskjeller og fordeling. De deler ikke de prioriteringene som byrådet har.