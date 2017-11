Etter en prøveordning som har vart i nesten ni år, blir beboerparkering nå permanent i ni bydeler i Oslo. Dette betyr at gateparkering som er gratis i dag, blir avgiftsbelagt.

I enkelte bydeler blir alle gateparkeringer avgiftsbelagt. I andre bydeler er det kun enkelte områder som får beboerparkering (se fakta).

Fakta: Her må du betale for å parkere Bydel Frogner (ikke Bygdøy): 20. november. Bydel St. Hanshaugen: 11. desember. Gamle Oslo: 8. januar 2018. Grünerløkka (innenfor Ring 2): april/mai 2018. Sagene: mai 2018. Enkelte gater i bydelene Ullern, Nordre Aker, Alna og Stovner: Sommeren 2018. Prøveområdene i bydelene Frogner, St. Hanshaugen og Gamle Oslo har allerede fått permanent beboerparkering. Ordningen omfatter: Bil, motorsykkel, scooter og moped. Mer om ordningen på Oslo kommunes nettsider.

Frogner først

Frogner blir første bydel med beboerparkering. Allerede mandag forsvinner 4700 gratis P-plasser her. Om et par uker skjer det samme i bydel St. Hanshaugen. Frem til sommeren forsvinner nesten 20.000 gratis P-plasser i de ni bydelene.

Mens beboerne betaler 3000 kroner for ett års gateparkering, må bilister som ikke er bosatt i bydelen, betale hver gang de skal parkere. Prisen for ett døgn er satt til 129 kroner.

Fakta: Beboerparkering Ble innført som en prøveordning på deler av Grønland, Marienlyst og St. Hanshaugen i januar 2009. Ordningen blir nå permanent flere steder i Oslo. Bileiere som bor i en sone med beboerparkering, kan betale 3000 kroner til kommunen og parkere så lenge de vil i sin sone. Bilister uten beboerkort kan parkere der mot betaling på dagtid. Ordningen med betaling gjelder fra kl. 09 til kl. 20 mandag – lørdag. Det blir ingen makstid på slik parkering, men man kan kjøpe parkering for bare 24 timer om gangen. Elbileiere har fritak fra betaling (uansett hvor de bor), og kan dermed parkere gratis døgnet rundt. Ordningen omfatter: Bil, motorsykkel, scooter og moped. Mer om ordningen på Oslo kommunes nettsider.

– Det er opp til politikerne i bydelene å bestemme om de vil ha beboerparkering eller ikke. Så dette er bestemt av den enkelt bydel, sier Anne Sofie Durkis, kommunikasjonsrådgiver i Bymiljøetaten.

Får millioninntekter

Kostnaden for å innføre ordningen i de ni bydelene er budsjettert til ca. 170 millioner kroner. I tillegg vil kommunen få 15 millioner kroner mer i årlige driftsutgifter når ordningen er innført. Ved full implementering av prosjektet er årlige inntekter beregnet til 106 millioner kroner.

– Hva skal pengene brukes til?

– Pengene vi får inn, skal i første omgang dekke utgifter til å innføre ordningen. Når investeringene er nedbetalt, kan pengene bli en del av parkeringsfondet. Fondets overskudd bruker Bymiljøetaten blant annet til trafikksikkerhetstiltak, gateopprustning og kollektivtrafikk. Vi skal sette opp flere hundre nye billettløse P-automater og skilter, svarer Durkis.

I tillegg har etaten modernisert søkeprosessen og digitalisert beboerparkeringskortene. Bileiere som oppfyller kriteriene, får klarsignal med en gang de har betalt. De slipper å vente på oblat i posten.

Durkis oppfordrer bilistene i bydel Frogner til å søke om beboerkort så fort som mulig. Allerede fra mandag vil de som ikke har betalt for parkering, få et gebyr på 600 kroner.

Gratis for elbiler

Mens bilister som bor i et område med beboerparkering må betale 3000 kroner i året, kan elbileiere fra hele landet parkere der gratis.

– Hovedregelen er at elbiler parkerer gratis på alle kommunale avgiftsplasser i Oslo. Etter hvert som den nye, permanente beboerparkeringsordningen innføres, gjelder også betalingsfritaket i beboerparkeringsområdene. Det er parkeringsforskriften (gjelder for hele landet) som åpner for at kommuner kan gi betalingsfritak for elbiler som parkerer på kommunale avgiftsplasser, forklarer Durkis.

– Blir for dyrt

Leder i samferdselskomiteen i bystyret, Eirik Lae Solberg (H), sier at Høyre har vært skeptisk til beboerparkering og opprinnelig stemte imot den i bystyret. Nå konstaterer han at ordningen innføres i disse dager.

Terje Pedersen, NTB scanpix

– Beboerparkering går ut på at veldig mange må betale en ekstra avgift uten at parkeringssituasjonen nødvendigvis blir bedre for dem. Byen får jo ikke flere parkeringsplasser. Ordningen vil først og fremst ha effekt i de områdene der det er mye fremmedparkering, sier Solberg.

Han er heller ikke fornøyd med årsprisen på 3000 kroner.

– Avgiften er også blitt mye høyere enn det mange hadde sett for seg. Avgiften bør på sikt bare dekke utgifter til å drifte ordningen. Med disse prisene legger byrådet an til å ta inn betydelige ekstrainntekter, sier Solberg, som ønsker at ordningen etter hvert blir evaluert for å kartlegge om hvorvidt beboerne får lettere tilgang til P-plasser eller ikke.

– Fordel for beboerne

Miljøpolitisk talsperson for Ap i bystyret, Andreas Halse, mener på sin side at beboerne vil få et mye bedre parkeringstilbud for en billig penge.

Rolf Øhman

– Evalueringen viser at folk er fornøyde med ordningen. I indre by er det stor kamp om P-plassene. Nå sørger vi for at beboerne får tilgang til disse, sier Halse, som mener at prisen ikke er for høy.

– 250 kroner i måneden for å få tilgang til parkering der du bor, er ikke så mye. I andre byer, som Bergen og Trondheim, vil det koste mer, sier Halse.