Færre kjører bil gjennom bomringen i rushtiden etter at prisene ble skrudd opp

Politikerne i Oslo og Akershus hadde to mål da de vedtok å skru opp prisene i bomringen: Få færre til å kjøre bil og få inn mer penger til å finansiere store samferdselsprosjekter.

1. oktober steg prisene i bomringen. Det ble også innført en rushtidsavgift mellom klokken 06.30 og 09.00 og mellom 15.00 og 17.00.

Det er for tidlig å konkludere med hva effekten av rushtidsavgiften og prisøkningen blir.

Men tall fra Fjellinjen viser at det i den første vanlige arbeidsuken etter prisøkningen har vært en nedgang i biltrafikken gjennom bomringen.

Over 50.000 tusen færre biler passerte bomringen

Nedgangen er på tre prosent for hele døgnet, ifølge kommunikasjonssjef Hilde Foss Christensen i Fjellinjen, selskapet som administrerer bomringen.

– Trafikken i Oslo er veldig stabil fra år til år. Dette er mest sannsynlig en endring som kommer som en følge av rushtidsavgiften, sier Christensen.

I rene tall passerte 53.204 færre biler gjennom bomringen i uke 41 enn uke 39. Foreløpig kommer det ikke mindre penger inn fra bomringen, selv om trafikken går ned.

– Inntekten har økt selv om trafikken går ned, fordi taksten har gått opp, sier Christensen.

Grafen under viser uken før og etter prisøkningen og rushtidsavgiften. Tall fra høstferien i uke 40 er ikke tatt med.

Står opp tidligere

Tallene fra Fjellinjen kan tyde på at noen velger å stå opp i otta for å komme seg gjennom bomringen før de må betale ti kroner ekstra.

I halvtimen før rushtidsavgiften slår inn, økte biltrafikken med 8,2 prosent sammenlignet med uke 39.

Det er foreløpig uklart om flere reiser kollektivt i rushtiden. Passasjertallene er ikke klare. Årsaken er at reisemønstrene ikke helt har satt seg, opplyser Ruter.

Kollektivselskapet har forberedt seg på flere reisende, blant annet ved å øke antallet bussavganger.

– Vi har også busser i beredskap, som kan settes i trafikk dersom det skulle oppstå et behov for det. Foreløpig har det i liten grad vært behov for dem, men vi følger med på trafikksituasjonen, sier kommunikasjonssjef Gro Janborg i Ruter.

