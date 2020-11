Bruker 35 millioner på nytt kafébygg – 40 meter unna har kommunens restaurant stått tom i to år

Bare 40 meter unna bruker Oslo kommune 35 millioner på splitter nytt kafé- og toalettbygg. – Det henger ikke på greip, sier Camilla Wilhelmsen i Oslo Frp.

2. nov. 2020 09:09 Sist oppdatert nå nettopp

Ytterst på Huk, et av Oslos mest populære badesteder, ligger Hukodden Strandrestaurant. Den ble opprinnelig bygget som badehus for Vidkun Quisling under andre verdenskrig. I dag eier Oslo kommune eiendommen.

Terrassen har vid utsikt over Oslofjorden og sol fra morgen til kveld. Det er nærliggende å tenke at folk ville betalt godt for å få nyte en kald halvliter her.