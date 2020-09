Ny uro i Oslo-skolen: Alle fast ansatte i Læringsmiljøteamet velger å slutte

For to år siden gikk den mangeårige skolesjefen i Oslo av, og Marte Gerhardsen tok over. I kjølvannet er Utdanningsetaten blitt omorganisert og flere nye toppledere hentet inn.

26. sep. 2020 23:18 Sist oppdatert nå nettopp

Nå har seksjonssjefen og alle fast ansatte i det sentrale Læringsmiljøteamet i etaten valgt å gå fra stillingene sine.

Våren 2019 tok Marte Gerhardsen over som direktør i etaten. Et halvår tidligere hadde direktør Astrid Søgnen gått av mot sin vilje, etter en konflikt med byrådet.