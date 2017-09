Spennet er vidt mellom de 21 nominerte kandidatene man kan se utstilt på Rådhusplassen frem til 29. oktober.

Nå er det klart: Disse tre prosjektene går videre til finalen:

PBE

1. Flerbolighus i Dalsveien

Flerbolighus i Dalsveien 40 B-C, Vestre Aker.

Arkitekter: R21 Arkitekter.

Byggherre er Black Bricks AS.

Fire horisontaldelte tremannsboliger ligger omkring en gressvoll med gamle furutrær. Felles for husene er en mangekantet grunnplan som ivaretar kontinuiteten i det hellende terrenget, og skaper varierte mellomrom. Den lyse teglen binder husgruppen sammen.

Thomas Eckhoff

2. Mat- og merkevarehuset på Grünerløkka

Mat- og merkevarehuset på Grünerløkka i Sofienberggaten 19.

Arkitekter: Element Arkitekter AS og Ledsten Arkitektur AS.

Byggherre er AS Agra Foods.

Den tradisjonsrike margarin- og majonesfabrikken er blitt omformet til matsenter og kontorer. Med oppfinnsomhet er eksisterende bygningselementer gjenbrukt, og bygningen er åpnet på nye måter. Store vinduer på gateplan, ny belysning og en tredimensjonal fasade beriker parken og området omkring.

Lars Petter Pettersen

Sentralen i Kvadraturen

Sentralen i Øvre Slottsgate 3/Tollbugata 30, Sentrum.

Arkitekter: KIMA Arkitektur AS og Atélier Oslo AS.

Byggherre er Sparebankstiftelsen DNB.

Kulturhuset Sentralen i Kvadraturen er en ombygging av Christiania Sparebank og et tilstøtende kontorbygg. Første etasje er fylt med aktivitet som ses fra gaten. Det tidligere gårdsrommet binder nå sammen de to bygningene.

– Gir oss nye opplevelser av byen

Lars Petter Pettersen

– De tre finalistene har til felles at de gir oss nye opplevelser av byen. Samtidig er finalistene svært ulike i form og innhold, og de viser at Oslo kan by på god arkitektur både innen private boliger, næring og kultur, sier Victoria Marie Evensen (Ap), leder i byutviklingskomiteen i Oslo bystyre.

– Årets finalister illustrerer på en forbilledlig måte hvordan vi kan utnytte det store transformasjonspotensialet i eksisterende bygg og miljøer i Oslo, sier Ellen Hellsten, leder Rådet for byarkitektur.

Hun har vært med på å nominere kandidater til Oslo bys arkitekturpris siden 2015. Hellsten er sivilarkitekt og partner i Ghilardi+Hellsten arkitekter i Oslo.

Arkitekten får 50 000 kroner

Med Oslo bys arkitekturpris vil kommunen hedre ny og god arkitektur som er et tilskudd til byen og dens utvikling, og stimulere til økt interesse for arkitektur og byutvikling i Oslo. Prisen ble opprettet av bystyret i 2000. Den består av 50 000 kroner og diplom til arkitekten samt en plakett til bygningen.

Vinneren offentliggjøres torsdag 12. oktober under prisutdelingen i Oslo rådhus. Alle som ønsker, kan komme. Program for dagen blir lagt ut på www.oslo.kommune.no/arkitekturprisen