Byrådet ønsker dialog om tidlig skjenkestopp i Oslo

Innstrammingen i skjenketid har hatt effekter som kan bidra til at smitterisikoen totalt sett blir høyere, mener næringsbyråden.

Også byrådet i Oslo – her ved næringsbyråd Marie Victoria Evensen (Ap) – erfarer at flere velger å legge hele festen hjem, på badesteder eller til marka etter at skjenketidene ble innskrenket. Vidar Ruud/NTB scanpix

12 minutter siden

Også Oslo mener det er nødvendig å revurdere de avkortede åpningstidene for utelivsbransjen.

– På bakgrunn av den svært vanskelige situasjonen bransjen er i, samt tvil om at skjenkestopp ved midnatt er det beste virkemiddelet, har vi i likhet med Bergen bedt om at alternativer vurderes, skriver næringsbyråd Victoria Marie Evensen i en e-post til Aftenposten.

– Vi deler nasjonale myndigheters syn om at smittevern må ha høyeste prioritet. Imidlertid har innstrammingen i skjenketid hatt effekter som kan bidra til at smitterisikoen totalt sett blir høyere.

Byrådets erfaring, både fra kontroller og i dialog med bransjen, skriver Evensen, er at færre går ut og i stedet velger å legge hele festen til andre arenaer, både hjemme, på badesteder, i parker eller i marka. Det kommer også inn tips om illegale fester med narkotikabruk.

Har sendt brev til departementet

Byrådet i Oslo har derfor sendt et brev til Helse- og omsorgsdepartementet. De vil snakke om andre løsninger enn innskrenket åpningstid.

– Dette er svært krevende for utelivsbransjen som uttrykker sterk bekymring for den økonomiske situasjonen, skriver Evensen.

Hun opplyser at byrådets kontroller viser gode iverksatte smitteverntiltak hos de aller fleste utestedene i byen. Våre kontroller viser at de aller fleste utestedene har iverksatt gode smitteverntiltak og at Oslo har en svært seriøs og proff utelivsbransje.

Bergen: – Vi har kommet med et tydelig innspill

Utspillet fra næringsbyråden i Oslo kommer dagen etter at byrådet i Bergen ba regjeringen om å skrote den tidlige skjenkestoppen.

På en pressekonferanse mandag uttrykket byrådsleder Roger Valhammer i Bergen bekymring for smittesituasjonen i byen, ifølge Bergens Tidende.

– Smitten har i all hovedsak skjedd på hjemmefester. Det understreker egentlig alvoret i at vi har så mange hjemmefester fortsatt. Vi har en tydelig forventning om at det nå blir en endring på dette, sa Valhammer.