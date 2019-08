Dragkampen om Fotografihuset og Sukkerbiten i Bjørvika fortsetter, og som Aftenposten skrev denne uken, er det full splittelse i Byrådet om saken.

Saken er sentral i Oslo-valgkampen, og den 22. august arrangerer Sukkerbitens Venner debattmøte på SALT i Bjørvika med alle de politiske partiene.

Motstanderne av Fotografihuset argumenterer med at det er bygget tett nok som det er i området, men hvor tett er det egentlig? Og hvor stor er områdeutnyttelsen i Bjørvika sammenlignet med andre sentrale byområder?

– Mye tettere på Tjuvholmen

I Bjørvika omfatter reguleringsplanen en tomteflate på 700.000 kvadratmeter. Direktør Kjell Kalland i Hav Eiendom sier områdeutnyttelsen er på mellom 120 og 130 prosent.

– Det er ikke en spesielt høy utnyttelsesgrad. Det er vesentlig høyere på Tjuvholmen og Aker brygge, sier Kalland til Aftenposten.

Begrepet områdeutnyttelse er definert som antall kvadratmeter bygningsmasse delt på arealet innenfor et gitt område.

Oslo kommune har ikke oppdaterte tall på utnyttelsesgrad for kommunens ulike byområder. Kommunikasjonssjef Trude Isaksen i Plan- og bygningsetaten (PBE) sier de siste tallene fra enkeltområder er hentet fra Boligvekstutvalget fra 2016. De viste en utnyttelsesgrad på 123 prosent i Kværnerdalen, 112 prosent på Løren og 139 prosent for Nydalen.

– Men det har skjedd mye i disse områdene siden 2016, så disse tallene er ikke riktige i dag, sier Isaksen.

Sukkerbitens Venner

Tettest på Aker brygge og Tjuvholmen

Mens områdeutnyttelsen for Bjørvika vil ligge på mellom 120 og 130 prosent, har det sentrale Grünerløkka en utnyttelse på rundt 150 prosent, mens Tjuvholmen har en områdeutnyttelse på over 200 prosent, ifølge Rodeo arkitekter.

– Områdeutnyttelsen i Bjørvika er ikke spesielt høy for et slikt sentralt sted, sier Henning Sunde, arkitekt og founding partner i Rodeo arkitekter, som jobber med noen av de største byutviklingsprosjektene i landet, blant annet Havnepromenaden, Sandvika Sjøfront og Grønlikaia i Bjørvika.

Rodeo arkitekter

– Det viktigste er uansett den opplevde utnyttelsen. I Bjørvika har du fjorden som nabo. Det har mye å si for hvordan man opplever omgivelsene, sier han.

Vi har korte sommersesonger og trenger noe som drar oss ned til vannkanten også på en sur novemberdag.

I diskusjonen om Sukkerbiten mener Sunde man glemmer helheten i Bjørvika. Mange tror det begynner å bli ferdig, men det kommer mange flere byrom og bademuligheter ut i fjorden.

– Jeg håper at noe av fokuset heller begynner å dreie seg om hva et Fotografihus kan tilby Oslo. At de ikke fokuserer for mye på turisme, men mer på å krydre hverdagslivet i Oslo. Vi har korte sommersesonger og trenger noe som drar oss ned til vannkanten også på en sur novemberdag.

Flere badeplasser kommer

Hav Eiendom og Oslo S. Utvikling (OSU) utvikler sammen Bjørvika-området. De har planlagt flere badeplasser og aktivitetstilbud langs sjøkanten. OSU og Hav Eiendom vil bruke rundt 3 milliarder på parker, badeplasser, plasser, oppgradering av kaifronter, havnepromenade og gater i Bjørvika i tiden som kommer, opplyste de til Aftenposten i vår.

Privat

Jobber for å få Ap til å snu

Den tidligere diplomaten Sverre Jervell er leder i Sukkerbitens Venner og jobber aktivt for å få Arbeiderpartiet til å snu i saken. Han synes ikke det er noe argument at det er høyere områdeutnyttelse på Tjuvholmen og i andre byområder.

Det er altfor få rekreasjonsområder i Bjørvika.

– Vårt utgangspunkt er ikke bare selve utnyttelsesgraden, men hva det utnyttes til, sier Jervell.

Han nevner Dronning Eufemias gate som er bred og ubebygget, men ikke er et grønt område, bare asfalt.

– Det er altfor få rekreasjonsområder i Bjørvika. Det er dette det handler om. Jeg opplever at det er i ferd med å skje noe internt i Arbeiderpartiet. Fotografihuset bør plasseres et annet sted i byen, sier Jervell.

Arbeiderpartiets gruppeleder i bystyret, Frode Jacobsen, hadde tirsdag ikke anledning til å kommentere saken.