Etter nye funn av parasitten Giardia i drikkevannet utvider kommunen kokeanbefalingen på Etterstad og Teisen i Oslo til onsdag 11. mars.

– Vi må være sikre på at vannet er rent før vi kan fjerne anbefalingen, forklarer Sigurd Grande, beredskapsleder for Vann- og avløpsetaten.

I januar ble det også sendt en kokeanbefaling i samme område. Han håper de finner årsaken i løpet av neste uke.

– Vi tror det skyldes lokal feil. Vi utfører nå et stort detektivarbeid som skal avdekke disse feilene, sier Grande.

Det har ikke vært funn andre steder i byen. Det er heller ikke meldt om sykdom som skyldes parasitten så langt.

Barnehager koker dagen før

I barnehagen Regnbuen på Teisen, som drives av Frelsesarmeen, må noen fra personalet enten koke 30 liter vann eller hente rent vann hjemmefra.

– Det er en lang prosess. Hvis vi skal koke vannet ,må vi gjøre det dagen før og kjøle det ned neste dag, sier barnehagens leder, Elisabet Bratlie.

Mens vannet kokes, må det alltid stå en fra personalet å passe på kjelen slik at ingen barn skader seg.

– Det har vi egentlig ikke tid til. Barna trenger at de voksne bruker tiden sin sammen med dem, påpeker hun.

Det er lettere for Bratlie å hente vann fra sitt eget hjem. Hun bor utenfor området kokeanbefalingen gjelder. I dag fylte hun flere vanndunker med rent vann hjemmefra.

Alle de 84 barna som går i barnehagen, har egen vannflaske. Personalet vasker og fyller flaskene med rent vann hver dag.

– Tidligere har barna lært at man bare kan ta vann fra springen. Nå må vi passe på at de ikke gjør det, eller at de drikker rett fra springen, som barn ofte kan gjøre, sier Bratlie.

Henter rent vann

Liane Thomasson bor sammen med fire barn og sier det er slitsomt å passe på at barna drikker rent vann.

– Det er frustrerende. Barn glemmer lett og kan plutselig finne på å drikke fra springen, sier Thomasson.

Hun og familien har kokt vann, hentet fra steder med rent vann og kjøpt vannflasker.

– Å koke vann tar lang tid, og så må du kjøle det ned igjen. Med fire barn har vi ikke veldig god tid, sier Thomasson.

Sverre Colbjørnsen Olsen bor på Etterstad og syklet nylig til Tveita for å fylle flere vanndunker med rent vann.

– Det er utrolig kjedelig, sier Olsen.

Han påpeker at det kan være smart å ha en beredskapsplan i tilfelle slike hendelser skulle inntreffe.

– Jeg fikk nylig en beredskapspakke og levde på vannet fra den de første dagene. Nå har jeg hentet 45 liter med vann, det burde forhåpentlig vare en stund, sier Olsen.

Kokevarsel to uker til! 🚱 pic.twitter.com/9cLfYQO92e — Sverre Colbjørnsen 🍁🍫🛎️ (@sveur) February 26, 2020

6000 syke i 2004

Grande påpeker at selv om det er ubeleilig for dem som bor og jobber i området, er det for sikkerhets skyld at kommunen ber dem koke vannet.

– Det er en alvorlig situasjon. I 2004 ble 6000 mennesker syke i Bergen av samme parasitt, opplyser beredskapslederen.

Han sier at det er mulig for kommunen å sende nødvann til helsestasjoner, men oppfordrer skoler og barnehager til å koke vannet selv.

– Det kan oppstå andre bakterier om vann blir oppbevart i tanker. Det er tryggere om de som er påvirket, koker eget vann, sier Grande.