Storbrann har spredd seg til nytt rekkehus - én bekreftet død

Lørdag brant det kraftig i to rekkehus på Haugenstua i Oslo. Minst åtte boliger er ubeboelige, og lørdag ettermiddag var det to kraftige eksplosjoner i den ene bygningen. Én person er bekreftet omkommet.

Dette dronebildet viser brannstedet lørdag ettermiddag. To husrekker med boliger er totalskadet. Stian Lysberg Solum

30. mai 2020 11:23 Sist oppdatert nå nettopp

Brannen startet i ett rekkehus og brannmannskapene kjempet i det lengste for å hindre spredning til naborekken rundt ti meter unna.

Operative ledere fra politiet, brannvesenet og ambulanse hadde klokken 12.30 en pressebrief, der de bekreftet at brannen hadde spredt seg til en ny husrekke. Totalt anses nå åtte boenheter som totalskadet.

– Det er to hele rekker som har gått, med fire enheter i hver rekke. Åtte familier har mistet hjemmet sitt, sier politiets innsatsleder Arve Røtterud.

Politiets innsatsleder på stedet opplyser at tre personer er hentet ut av rekkehuset. Én mann i 70-årene ble sendt til Ullevål sykehus i kritisk og uavklart tilstand.

Rundt klokken 15. 20 lørdag meldte politiet på Twitter at en person er bekreftet omkommet i brannen. De pårørende er varslet.

Brannvesenet fryktet lenge at det var fare for ytterligere spredning, men ved 14.30-tiden fremsto brannen som under kontroll.

– Det er kontroll på brannen, i og med at det ikke er noe spredningsfare lengre, men det jobbes med å redusere varmen på en del bygg slik at de ikke skal ta fyr, sier politiets operasjonsleder Tore Solberg til NTB.

14 brannbiler og over 40 brannmannskaper kom etter hvert til stedet og deltok i slukkingen.

Det brant kraftig i rekkehusene i flere timer. Foto: Olav Olsen

Lørdag ettermiddag var det to kraftige eksplosjoner i den ene av husrekkene. En video av hendelsene viser at fasaden på den ene husrekken ble blåst ut og at fragmenter ble kastet høyt opp i luften.

Politiet opplyser at det var propanflasker som eksploderte.

Disse bildene viser hvordan brannen spredte seg. Først brant det i husrekken til venstre. Foto: Rune Skogly Nilsen

Senere spredte dette seg til en ny rekkehusrekke som ligger 10–15 meter unna. Foto: Rune Skogly Nilsen

Brannen er synlig over mesteparten av Groruddalen:

Nødetatene fikk melding om brannen klokka 11.10 lørdag formiddag.

Ifølge Aftenpostens fotograf på stedet var røykutviklingen kraftig og det brant voldsomt i bygningen i 13-tiden, halvannet time etter at brannen startet.

Rundt 20 beboere fra nærliggende bygninger er evakuert.

Personene som har mistet hjemmene sine, blir fulgt opp av kommunen.

Brannvesenet prøvde lenge å stanse stanse spredning til den nærmeste husrekken, men lyktes ikke. Olav Olsen

Det blir jobbing på stedet lenge utover ettermiddagen, forteller Solberg. Det er varmt og en del vind i området, noe som kan øke faren for spredning og en mulig oppblussing.

Brannårsaken er foreløpig ikke kjent, men politiet vil utover dagen ta vitneavhør fra personer som kan ha sett noe.

Den ene av husrekkene var ved 12.30-tiden nærmest helt utbrent. Brannvesenet brukte skum for å hindre spredning, men klarte ikke å hindre brannen fra å spre seg til nok en husrekke. Olav Olsen

Røykutviklingen har vært kraftig at det kommer inn meldinger om brann fra en rekke andre steder i Oslo, selv om det ikke er grunnlag for det. Oslo-politiet skriver denne oppklarende meldingen på Twitter om situasjonen:

Saken oppdateres.

