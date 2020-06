Pinse-folkefest og trengsel i 26 varmegrader: Lufta er for alle.

Alle lette etter sin plass med én meters avstand i brennhett vær. Johannes Beck fant den i lufta.

Timeteren på «Svanen» på Kadettangen utenfor Sandvika fikk kjørt seg søndag. Det fine været lokket mange ut. Olav Olsen

Pinsehelgen ble en av de helgene. Lørdagen var varm, søndagen glødet det av, og alle ville ut, ut, ut, men med den lille, innarbeidede korona-advarselen i bakhodet: Ikke for trangt. Ikke for tett. Hold avstand.

– Ting har begynt å falle litt tilbake til normalen. Det er litt skummelt at det har åpnet helt, sier Johannes Beck (25), ivrig badende og stupende ved Kadettangen utenfor Sandvika.

Folksomt, men ikke altfor trange tilstander på Kadettangen søndag. Olav Olsen

Skulle på båttur

Allerede klokken 12 søndag begynte det å bli vanskelig å finne parkeringsplass. Ungdomsgjenger, barnevogn-familier, badeender og eldre havnet i en salig blanding ved den 620 meter lange strandlinjen, men: Avstandspolitiet ville ikke ha funnet så mye å pirke på.

– Vi gjør vår del av jobben, og holder oss innenfor vår egen kohort. Det der er broren min, og han er kameraten vår, sier Johannes Beck og peker.

De skulle egentlig på båttur. Men motoren streiket. Da ble det stranden i stedet.

Beck går igjen opp til 10-meteren på stupetårnet «Svanen», et landemerke utenfor Sandvika. Han stiller seg med ryggen til, satser og lander en perfekt baklengs salto.

På veien ned mot vannflaten kan han se flere folk strømme til. 26 varmegrader, knapt en sky på himmelen, det er ikke annet å vente.

Ruth Johansen holdt god avstand i sommervarmen. Olav Olsen

En plass i solen

På gresset et godt stykke unna vannet har Ruth Johansen funnet en plass helt for seg selv. Her har hun tenkt å sitte i noen timer, utstyrt med bok, mat, kaldt vann og nødvendige fasiliteter ikke langt unna.

– Folk ligger sånn passe tett. Kanskje tenker de ikke så mye på koronaen nå som alt er åpnet så opp, sier hun.

De som ville finne en sikker parkeringsplass på vei mot Storøya på Fornebu måtte være tidlig ute søndag. Mange måtte snu og kjøre tilbake igjen. Olav Olsen

Noen kilometer unna, på Storøya på Fornebu, er det enda flere mennesker. Parkeringsplassene er opptatt og parkeringshuset like ved er fullt. Folk må lenger og lenger bort fra vannkanten og opp på gresset for å finne en plass de kan kalle sin.

De minst selskapssyke har søkt tilflukt på Lilleøya like ved. Der er det mulig å holde 20 meters avstand. Minst.

Badefest på Tjuvholmen i Oslo. Siri Øverland Eriksen

God avstand mellom de solhungrige i Ilaparken i Oslo søndag. Siri Øverland Eriksen

PS! «Nyt finværet mens det varer» er nok på topp 10 over de verste gledesdreper-overskriftene. Men det gjelder denne gangen også. Det skal bli kaldere og fare for regn på Østlandet i neste uke.

